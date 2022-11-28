消息：房委會招標擬增設建屋速度評分　承建商遲交樓或須每日罰款

房屋局局長何永賢早前透露，將會在招標興建公營房屋時增設新條件，讓承建商「鬥快」建屋。

房屋委員會投標小組委員會上周五（26日）開會，討論2023/24年採購工作計劃，消息指，會上有討論如何加快興建公屋，包括擬在技術評分項目中增設建屋速度一項，並相應調低工程造價的比重。據了解，房委會將會以承建商標書的「建議竣工期」為合約期，若承建商延遲交樓將會每日罰款，並會按現行機制檢討承建商的表現，若工程屢次延期將有機會被罰「停賽」一季，不能參加投標。不過，消息人士承認只能讓承建商「節省數個月建屋時間」。



消息指，房委會擬在日後興建公營房屋的標書中，在技術評分範疇增設建屋速度評分。（資料圖片）

承建商承諾建屋時間較短可加分

《施政報告》提到，會加快造地建屋速度，以縮短公屋輪候時間，房屋局局長何永賢早前指會在興建公營房屋時增設投標條件，讓承建商「鬥快」建屋。據了解，房委會投標小組委員會曾討論如何加快興建公屋，包括在評分項目中，增設建屋速度。消息人士透露，未來承建商可透過較短的建造期為標書「加分」：「以往就定咗一個日期，大家就睇嗰個日期去處理，但未來如果承建商，佢可以短過呢個日期，佢自然會加分。」

中標承建商在標書中提交的時間，會成為「合約期」，若逾期仍未完工將會罰款，未來或會「斷日計」。若承建商連番延遲交樓，將會按現行機制，在每季的總評分中扣分，並有可能會被罰在來季「停賽」，即禁止投標。

消息指，建屋速度的評分並不會獨立抽出，成為一個評分範疇，而是會設於技術評分之下，現時大部份項目的評分比重側重在造價，故相信日後造價的比重會相應調低，而技術評分則會拉高，惟細節仍有待官方進一步研究，故暫未知新的招標評分最快何時生效。

料只能節省數個月

消息人士承認，承建商「變唔到魔術」，預料難以遠低於現時的5年建屋期中標，「相信只能節省數個月」，並估計日後承建商在提交標書時要提交詳細建屋時間表，以說服房委會能如期交貨。

消息指，房委會擬在日後興建公營房屋的標書中，在技術評分範疇增設建屋速度評分。（資料圖片）

另外，房委會在年初宣布，引入「設計及建造」採購模式，由承建商一併負責設計及建造，以縮短整個建屋流程，首兩個試驗項目為今年6月招標的古洞北第19區第二期，以及下月招標的屯門第54區第4A（南）號地盤和第5號地盤。消息指，有關招標措施「一定會（繼續）做，只係推行個時間表可唔可以再加快。」

據了解，房委會在出標時，已有地盤的初步設計，故承建商可根據房委會的圖則平整土地，同時進行詳細設計，從而壓縮興建流程，相信可以節省幾個月時間，而組裝合成建築法（MIC）亦會成為房委會的重要建屋要求，增加預製組件，以額外再節省數個月時間。