冬天進補未必要用藥膳　身體虛弱者慎防虛不受補

立冬後便是進補時令，春生、夏長、秋收、冬藏，冬天是儲存能量的季節，最近天氣轉涼，透過進補可達到暖身袪寒功效。進補需合乎體質，大部分港人屬於陰虛體質，進補以滋陰潤肺為主。一般人無須大量進補，只要補充足夠肉食，例如牛、豬、羊，透過飲食調養，已是進補最佳選擇。過度進補可引致燥熱上火、加重脾胃負擔，有心血管疾病或慢性病者尤為注意。

撰文：醫善同行醫學顧問、彭偉明中醫師



一年四季皆有不同養生之道，冬季以斂陽護陰、藏精為要，透過起居、飲食及防病保健的途徑，在冬天儲藏足夠精氣，可提升免疫力，預防來年的病痛，所謂「三九補一冬，來年無病痛」。隨住冬季天氣下降及乾燥，人體亦容易有肺燥、腸燥、大便乾、皮膚乾及口乾情況，養生以滋陰潤肺、陰陽調和為主，達致溫補、養藏，因此冬天應戒生冷食物，例如凍飲、沙律、魚生、雪糕等，宜多補充蛋白質。

講起進補，不少人會想起羊肉煲、當歸、鹿茸等溫熱食物，但其實非人人合適，進補必須針對體質調養，否則弄巧反拙，愈補愈差。在中醫角度，體質分九類，常見的四大類分別為氣虛、血虛、陽虛及陰虛。氣虛體質者，常感乏力氣短，並有肺虛、脾虛、精神不振、面色蒼白及胃口不佳等症狀。人參、黨參、白朮、黃耆等藥材有補氣之用，食物方面可用牛肉、魚、紅棗、雞蛋、蓮子、木耳等入饌。

血虛體質多屬貧血者，有面青、心跳快、肌肉及體力不佳、頭暈等症狀，可用阿膠、白芍、杞子及當歸入藥。食物上可選擇牛肉、豬、菠菜、提子、豬潤及紅蘿蔔等補血或鐵質豐富食材。陽虛者因身體機能衰退，常感四肢冰冷，且有腰酸背痛、夜尿多、尿頻等症狀，多以長者為主。藥膳上可用蟲草、鹿茸等材料；食物上羊、豬、牛、蝦、合桃及芝麻等皆有補腎陽之效。

至於陰虛體質最為常見，此類人士陰津不足，陰不制陽，容易有內熱、出汗、盜汗、手心發熱、口乾、大便乾及皮膚乾燥等缺水症狀，亦易心煩氣燥、失眠多夢。陰虛者可用沙參、麥冬、何首烏等滋陰藥材入饌。食物方面建議多吃滋潤食材，例如雪耳、白合、蜂蜜、海帶、蘿蔔，有潤燥功效，亦可早上進食烚蛋，有助補充蛋白質及改善體質。

進補慎防過猶不及，過度進補有機會導致生口瘡、喉嚨痛、牙肉出血、頭暈、口臭、失眠及小便黃等燥熱上火症狀。患有心血管疾病人士尤為注意，過度或錯誤進補可能影響病情。雖然冬天是進補時節，但非人人都需要進補，本身患有慢性炎症，例如濕疹、鼻敏感、哮喘等，或有尿道炎、月經痛、經常發燒感冒等身體虛弱者忌進補，有機會虛不受補。

都市人擔心自己過度進補，或不知如何進補，其實可以選擇非藥膳方式進補，簡單地透過上述適合體質的食物已可達致進補之效，例如冬天只要多補充肉類，已經足夠。聖誕及新年等過時過節，不少人都會大魚大肉，打邊爐、雞煲等容易上火食物，都應適可而止，以免造成陰陽失衡，影響健康。

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