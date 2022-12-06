江澤民追悼大會︱全港默哀　官民齊觀看直播　維港船隻笛聲長鳴

國家前主席、中共前總書記江澤民於11月30日於上海逝世，遺體昨日（5日）火化，中央政府今日（6日）上午10時在北京人民大會堂舉行追悼大會。香港政府各部門會帶領在10時默哀3分鐘，特首李家超率司局長及各級官員在政府總部站立默哀，並觀看悼念大會，所有政府船隻亦會在默哀時鳴笛3分鐘，十八區民政事務處也會於指定地點安排直播追悼大會。有中學亦安排師生站立默哀，並觀看直播。



新華社11月30日公布江澤民遺照。（新華社）

▼11月30日 江澤民逝世▼



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▼前國家主席江澤民重要時刻▼



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▼12月5日 前國家主席江澤民遺體告別儀式▼



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踏入早上十時正，政府總部內，由特首李家超率領各級司局長和官員站立默哀三分鐘。同一時間，維港上全部政府船隻及天星小輪，一齊鳴笛長響三分鐘，響應默哀。

全港十八區民政事務處都有直播悼念大會，在北角社區中心，儀式開始時全場起立默哀，近百名參加的市民皆站立低頭，參與的市民都身穿黑衣素服為主。奏唱國歌時，有部分市民跟著直播輕聲附和一起唱。

當北京的悼念大會宣布向江澤民遺像三鞠躬時，在社區會堂的市民亦一同向電視直播方向三鞠躬。

商場大電視直播追悼大會。（江麗盈攝）

12月6日，市民在社區會堂參加默哀及觀看悼念大會直播



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12月6日，創知中學師生參加默哀，觀看悼念大會直播



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創知中學今早舉行「悼念已故前國家主席江澤民」追悼活動，全校師生參與。(馬煒傑攝)

創知中學今早亦舉行「悼念已故前國家主席江澤民」追悼活動，先由校方講解江澤民的生平及默哀意義與要求，再觀看「全國追悼大會」直播，大會宣佈默哀時全校師生同步肅立默哀3分鐘。

創知中學全校共約850位學生及教職工今早於第一節小息後到禮堂集會，先由老師介紹江澤民的生平與貢獻，其間播放有關江澤民生平的紀錄片，校方將於接近10時舉行升旗禮及下半旗儀式，儀式由校內制服團體負責，其後再觀看「全國追悼大會」直播，當追悼大會宣佈默哀時，全校所有人士同步肅立默哀3分鐘。全體同學其他在禮堂內，一同觀看直播悼念大會，學生須繼續保持肅立，直至演講完畢。

港鐵月台螢幕今早(6日)顯示悼念江澤民字句。(盧翊銘攝)

教育局早前向全港學校信，提供本地課程中小學及幼稚園會今日須下半旗誌哀，停辦所有慶祝會、聯歡會等慶祝活動，並按情況安排師生於今早10時正起默哀3分鐘，並觀看追悼大會。

醫管局也已發信予員工，表示會一同哀悼江澤民，在不影響臨床或患者服務的前提下，員工應莊重地站立在工作崗位默哀三分鐘，同時醫管局亦會下半旗致哀。醫管局總部亦會直播追悼大會。

▼12月4日 市民到中聯辦悼念江澤民▼



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▼12月1日 市民到中聯辦弔唁前國家主席江澤民▼



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▼12月1日 官員及議員到中聯辦弔唁前國家主席江澤民▼



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▼12月1日 政界人士到中聯辦弔唁前國家主席江澤民▼



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▼12月1日 政府總部及中聯辦下半旗誌哀，以示哀悼前國家主席江澤民▼

