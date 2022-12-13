施政報告｜每包煙實際43元平過2009年　反吸煙組織促加煙稅100%

施政報告將於明年2月公布。煙草稅連續八年被凍結，有學者指現時每包煙的名義價格為62元，但在調整收入和通脹升幅後，實際價格只約43元，較2009年的更低。



吸煙與健康委員會促請政府大幅增加煙稅100%。香港大學榮休教授暨公共衞生學院名譽臨床教授林大慶直言「唔加煙稅係會害死人」。他認為加到100元一包，只是由不合格到剛剛合格，「將來都要繼續加。」



前煙民：現時煙包價格與一餐午膳價格相若

現年47歲的李先生由十多歲開始食煙，現在已戒煙，他提到當年曾因捲煙價格便宜促使他愈吸愈多，而現時煙包價格大眾化，與午膳價格相若，難以推動減少購買煙包的意欲，唯有加煙稅才可有效減少吸煙，「食兩餐飯好定食包煙。」

每包煙名義價格62元 實際價格只43元

委員會總幹事黎慧賢指吸煙人口下降速度取決於煙草稅的加幅，她指出由於市民收人增加及通脹因素，煙草稅的效用已經逐漸被削弱，煙草稅追不上通脹的速度，末能提供更大的戒煙誘因及減少煙草使用意欲，甚至間接加劇吸煙行為。南非開普敦大學經濟學院首席研究員羅夏麗補充指雖然香港現時捲煙的名義價格為每包62元，但在調整收入和通脹升幅後，實際價格只約43元，較2009年的更低、煙草更易負擔。

已戒煙李先生指現時煙包價格大眾化，與午膳價格相若，難以推動減少購買煙包的意欲。（馬煒傑攝）

煙稅8年無加過 佔售價不足75%未符世衞建議

煙草稅連續八年被凍結，現時每1,000支煙的稅項為1,906元，即一包20支的稅為38.12元，售價一般60多元一包。吸煙與健康委員會今日促請政府大幅增加煙稅100%，即加至76.24元，令每包煙售價升至約100元，並隨後按年增加稅率。

委員會主席湯修齊提到增加煙草稅是被國際公認為最有效減低煙草使用的單一控煙措施，唯本港2012年至今在沒有推出重大的煙草稅調整政策，未合乎世界衞生組織標準佔煙價75%或以上的控煙措施，吸煙率僅僅下跌了1.2個百分點。

煙稅加100% 料每年增80億稅收

湯修齊認為，根據財政預算案2022-23年度的估算，若煙草稅增加100%，將為2023-24財政年度帶來約80億元的額外收益，建議可撥作支援多項現行的扶貧、醫療等服務，實現「取諸社會，用諸社會」。

林大慶：將來都要繼續加煙稅，愈加個效果就愈好

香港大學榮休教授林大慶則直言「唔加煙稅係會害死人」，他解釋指可防止市民在未來繼續吸煙而逝世。對於有聲音認為一次加煙稅100%太過激進，林大慶則認為售價加到100元只是由不合格到剛剛合格，「將來都要繼續加，最好定一個政策每年都加，愈加個效果就愈好。」

林大慶又提到行政長官 2022年施政報告中訂下2025年要將吸煙人口降至7.8%，「如果政府唔加煙稅，7.8%呢一個目標係幾乎冇可能實現，唔使幾耐就會見到依個KPI就失敗。」至於有煙草商指加煙稅會加劇走私煙，他引用世衞指是炒作及欺騙，「因為加煙稅個效果係咁好，咁直接、咁快，所以佢哋個反應係特別激烈。」

加至100元可鼓勵約三分二煙民戒煙或減少吸煙

根據委員會的「控煙政策意見調查2022」，明年增加煙草稅的措施得到市民的廣泛支持，支持率高達七成半以上。香港大學護理學院副教授王文炳指公眾高度支持明年增加煙草稅，六成人支持應追近通漲率，而倍增煙稅後，每包煙加至約100元，可鼓勵約三分二的煙民戒煙或減少吸煙 ，更能促使約六成無戒煙意欲的吸煙者因為捲煙零售價格的增加而戒煙或減少吸煙。