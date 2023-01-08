牙齒敏感兼表面「閃令令」非好事　惡化至蛀牙手尾長

很多人都有牙齒敏感，進食時牙齒又酸又痺，習以為常後就置之不理。其實，不好好清潔敏感牙齒位置的話，蛀牙機會大增，隨時手尾長。日常生活有不少飲食陷阱容易誘發敏感牙齒，特別是酸性較高的食品，例如蘋果、西柚，甚至是大部份受歡迎的運動飲料等，如有懷疑，不宜「估估下」，應及早尋求牙醫意見，並勤用含氟化物的牙膏刷牙，及早「止蝕」。

撰文：醫善同行醫學顧問、牙科醫生黃凌旻



進食凍、熱、酸的食物，或較硬又細小的食物如花生時，牙齒突然出現短暫酸痺，很可能是敏感牙齒的徵兆。敏感牙齒徵狀十分常見，無分年齡。基於各人忍耐程度不同，有人不堪酸痺夾擊而求醫，亦有人不斷忍耐而習慣與酸楚共存。

敏感牙齒成因與琺瑯質受損及牙腳外露有關。琺瑯質是牙齒的最表層，容易因酸素及磨牙而受損。當酸性食物及飲品的酸鹼值（pH值）低於5.5，琺瑯質就有機會流失。運動飲品、果醋、汽水、甚至啤酒及威士忌，大多屬於酸性飲品；而減肥餐內常見的酸性水果包括西柚及蘋果，一旦過度食用亦會侵蝕牙齒。

曾有患者求醫時，牙齒已被酸素嚴重侵蝕，牙齒明顯變黃及表面「閃令令」。擁有這種「閃亮」的牙齒並非好事；顯示呈白色的琺瑯質己嚴重受損，並露出在其之下、呈黃色的象牙質，此等受損脆弱的牙齒容易崩裂。若一直不予理會，一旦進食較硬的食物隨時可令牙齒表面留下坑紋或裂縫。當食物殘渣卡在其中，就衍生蛀牙。

診斷敏感牙齒，牙醫在臨床上會採用排除法，由痛感著手，先觀察患者牙齒是否在受刺激下突然刺痛，痛感是否持續片刻。曾有坊間說法指「三叉神經痛」帶來的痛楚，容易與敏感牙齒的酸楚混淆。事實上，三叉神經痛屬相當少見的病症，痛楚持續時間亦明顯較敏感牙齒長。

當確認患者有敏感牙齒後，牙醫會建議對方改善不利牙齒的生活習慣，例如少吃既硬且細小的食物，避免牙齒損傷；亦按情況處方氟化物藥膏或氟素濃度高的牙膏，有助舒緩敏感徵狀。患者亦可在牙醫建議下使用防敏感牙膏，此類牙膏可令牙神經反應遲鈍，亦可封閉外露象牙質內的微細管道，從而降低牙齒敏感程度。

「01醫務所」與慈善團體【醫善同行】合作，逢周日刊登由醫護人員撰寫的醫健文章。醫善同行於2019年成立，期盼凝聚社會上的愛心和力量，鼓勵有心人踴躍參與醫善同行舉辦的義工計畫，各展所長，幫助弱勢社群。



醫善同行會以專業團隊的運作方式，致力提高贊助人與贊助機構的信心，達到取諸社會，用諸社會的目標。



網站亦會為巿民提供正確的醫療資訊；並舉辨不定期的醫療健康講座和義診，同時積極與其他社區組織及醫療機構協作，為市民提供各種醫療服務優惠。

