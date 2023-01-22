過年食瓜子小心「咬崩牙」　食得招積勿靠牙齒蠻力

大年初一，謹祝各位讀者兔氣揚眉，疾病遠離。沒有限聚令，想必大家都會去親友家拜年，吃喝一番。臨床上，新年幾乎每日都有人因為吃瓜子、咬蟹鉗等而咬崩門牙，要接受補牙等牙科治療。一般來說，輕微崩牙沒甚痛楚，但我們的寶貴門牙其實沒有想像般堅硬，過時過節，切忌因為貪方便、慳時間，弄出個樂極生悲。

撰文：醫善同行醫學顧問、牙科醫生黃凌旻



門牙的作用是撕咬食物，不過相較犬齒、臼齒等，門牙在32隻牙齒當中，並非最堅硬，甚至可以算是脆弱。特別是門牙位處口腔前沿，如果口腔受外力撞擊或遇到硬物，通常門牙最先承受重力。

在本港，常見的門牙崩裂例子包括：

1)交通意外或運動創傷

2)創傷性咬合

3)有磨牙習慣(上下排門牙經常不自覺磨擦)

4)曾經蛀牙，或接受根管治療(又稱杜牙根)

5)常吃酸性食物，門牙表面因琺瑯質流失而變薄

6)飲食習慣，例如喜歡靠蠻力咬瓜子、蟹或甲殼類海鮮

7)年幼時，乳齒曾經嚴重蛀牙，使底下長出來的恆齒琺瑯質生長不健康



門牙崩裂並非「老人病」，但有所謂「節慶因素」，每逢大時大節，因進食導致門牙崩了一截的病人總會較多。

特別是新年，很多人不信咬瓜子都會「咬崩牙」，但這些病人卻絕非少數，假期平均1星期3至5名病人求診，比例相當高。曾有一名約30歲的女士，正是新年大快朵頤、狂吃瓜子，不顧牙齒及口腔疲憊，直至一截門牙應聲崩裂，琺瑯質嚴重受損，象牙質也外露，疼痛非常，才驚覺大事不妙。

檢查發現，她雖曾接受其他牙科治療，但牙齒清潔及整齊，算是很健康，今次因瓜子而一度「破相」，可謂意料之外。臨床用複合樹脂物料(瓷粉)修復她的受損門牙，並調校咬合、避免門牙過度用力及受壓，覆診後總算完全康復。

事實上，門牙崩裂可大可小。若只傷及門牙的邊緣或角落，未必感到痛楚；一旦傷及象牙質甚至牙髓，就會感到難以忍受的神經痛楚，必須接受牙科治療。因進食而崩裂的門牙，一般來說受損程度不算太嚴重，可用瓷粉修補缺口、調校咬合，並定期覆診，完全康復的機會極高。

若門牙受劇烈碰撞，例如曾有男士打籃球時被撞至大半隻門牙斷裂，求診時發現原來連牙髓神經也外露，只能先為其杜牙根，再做人工牙套，復原門牙的外觀和功能。除了皮肉之痛，門牙崩裂亦非常影響儀容，很多病人因此情緒低落，甚或承受心理壓力。

說到底，從日常做好牙齒護理，才是上策。除了在進行有碰撞可能的運動時，做好安全措施避免牙齒受傷，也應定期接受牙醫檢查、留意牙齒表面有否發黃、琺瑯質有否受損。很多長者曾經接受脫牙而喪失後牙，如沒有修復好後牙，門牙或因此更容易受壓，也會增加崩裂的風險。當然，最容易的預防方法，就是在新年吃瓜子、嘆海鮮時，勿再逞強只靠牙力，用工具幫手吧。

「01醫務所」與慈善團體【醫善同行】合作，逢周日刊登由醫護人員撰寫的醫健文章。醫善同行於2019年成立，期盼凝聚社會上的愛心和力量，鼓勵有心人踴躍參與醫善同行舉辦的義工計畫，各展所長，幫助弱勢社群。



醫善同行會以專業團隊的運作方式，致力提高贊助人與贊助機構的信心，達到取諸社會，用諸社會的目標。



網站亦會為巿民提供正確的醫療資訊；並舉辨不定期的醫療健康講座和義診，同時積極與其他社區組織及醫療機構協作，為市民提供各種醫療服務優惠。

