門牙脫落救得返　認識「黃金15分鐘」搶救程序

上周寫到門牙損傷，常見的崩裂、琺瑯質或象牙質受損，都能靠瓷粉補牙等方法修復，痊癒機會很高。不過，整顆門牙完全脫落，搶救過程就非常艱巨了，不僅要把握「黃金15分鐘」把門牙帶到診所，手術後的康復過程也很漫長，病人身、心的壓力有時連牙醫也未必能完全想像，今日一併分享。

撰文：醫善同行醫學顧問、牙科醫生黃凌旻



大部份的門牙飛脫，與嚴重交通意外、跌倒或運動時劇烈碰撞有關。相信大家不時聽過，有人打籃球或曲棍球時與對手猛地一撞，然後門牙飛脫，大家都先放下比賽，齊心合力找回脫下的門牙，盡快安排傷者去牙醫診所求醫的經歷。

門牙飛脫後，有所謂「黃金15分鐘」，這段時間內，要先找回脫落的門牙，手握牙冠位置、切勿觸碰牙腳，然後用潔淨的水輕輕沖洗牙腳表面污漬。接著，用器皿盛載牛奶或口水，把門牙放進去，以免牙周韌帶乾涸壞死。再盡快搜尋最近的牙科診所求醫(公立醫院急症室一般會把個案轉介至牙科再作處理，比較費時)。

飛脫的門牙若在黃金時間內保存得當、表面的細胞組織未完全壞死，牙醫會把飛脱的門牙放回原來牙床，並以裝置把門牙固定於旁邊的牙齒。

如果手術順利，兩至四星期後牙周韌帶會開始生長，只要沒有細菌感染、口腔或嘴唇沒有大型傷口，杜牙根後痊癒機會較高。假如錯過了「黃金15分鐘」，門牙的牙腳將來有機會發炎或收縮，最終可能要拔牙後以假牙替代，康復之路又延長了。

相較門牙崩裂，門牙脫落的病人，除了要調校咬合、進食流質食物，避免門牙再受力，心理上也很容易產生恐懼，例如錯覺以為門牙仍然開了個洞、不敢和朋友用膳、不自覺改變咬字吐音的習慣等。如果是年輕的病人，負面情緒就更甚了。

所以，如上周文章所言，從日常做好牙齒護理，愛惜自己的寶貴牙齒，非常重要。因為，如果病人因為嚴重牙周病而門牙脫落，又或脫落的是乳齒而非恆齒，牙醫一般不會建議把牙齒放回口腔。如果脫落的是恆齒，只能靠活動或固定假牙修復。希望各讀者新一年都有健康牙齒，笑看天下。

「01醫務所」與慈善團體【醫善同行】合作，逢周日刊登由醫護人員撰寫的醫健文章。醫善同行於2019年成立，期盼凝聚社會上的愛心和力量，鼓勵有心人踴躍參與醫善同行舉辦的義工計畫，各展所長，幫助弱勢社群。



醫善同行會以專業團隊的運作方式，致力提高贊助人與贊助機構的信心，達到取諸社會，用諸社會的目標。



網站亦會為巿民提供正確的醫療資訊；並舉辨不定期的醫療健康講座和義診，同時積極與其他社區組織及醫療機構協作，為市民提供各種醫療服務優惠。

