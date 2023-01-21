疫情．最新｜黃大仙祠今晚復辦頭炷香　盧寵茂稱正踏上復常之路

今日（21日）是年三十晚，黃大仙祠今晚復辦頭炷香。醫務衞生局局長盧寵茂表示，香港正逐步有序安全地踏上復常之路，「以後就係常態化咁面對疫情。」



疫情方面，本港昨日（20日）新增3,789宗確診，較昨日下跌5.6%，包括93宗輸入，單日確診重回三千宗水平。帶有新變異病毒株的輸入及本地個案共增6宗，包括3宗本地XBB個案。



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昨日疫情概要：

-增3,789宗確診，較昨日回落5.6%。

-輸入個案93宗，佔整體個案比率2.45%。

-新增42名患者死亡，整體死亡率0.46%，七日平均死亡率進一步升至1.053%，累計死亡人數為13,052人。

-本地個案帶新變異病毒株增5宗，分別為3宗XBB，BQ.1.1增1宗，BF.7多1宗。



港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.6，每日確診個案持續回落。（港大醫學院圖片）

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【08:00】踏入兔年，本港亦逐步邁進復常，今年全港有多個節慶活動，包括受疫情影響、闊別兩年的黃大仙祠上頭炷香及林村許願節等，《香港01》盤點相關資訊及農曆新年前夕及期間的特別交通安排，讓各位做好準備，行個大運，迎接新一年。

【00:01】嗇色園黃大仙祠過去兩年因為疫情關係不開放予善信上頭炷香，隨著疫情回落及走向復常，今年三十晚將會重新開放讓善信親身到黃大仙祠上頭炷香。 黃大仙祠今日會通宵開放至大年初一（22日），並於晚上九時開放予善信入內等候於子夜上「頭炷香」。

為便利市民到黃大仙祠上香和參拜，警方將於今日晚上7時正至正月十六（2月6日）凌晨零時01分實施人流安全管理措施及交通管制安排，以確保市民大眾的安全和交通暢順。

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