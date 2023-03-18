將藍隧道｜周一通車百日新開兩過海線　林世雄：新路有效分流交通

將藍隧道及將軍澳跨灣連接路下周一（20日）便通車滿100日，運輸及物流局局長林世雄今（18日）撰寫網誌表示，原有的將軍澳隧道在平日早上繁忙時段，往九龍方向的隧道入口，車龍長度較將藍隧道開通前大幅減少1550米，即是近80%，至於觀塘往隧道入口的傍晚繁忙時段的擠塞情況，在平日及假日都得到大大改善，他認為將藍隧道已有效把部份交通分流。

將藍隧道通車百日當天，兩條新設的巴士過海線亦通車，運輸署會密切監察各巴士線的運作情況及乘客需求變化，適時調整服務。



▼2022年12月11日 將藍隧道及將軍澳跨灣大橋正式通車▼



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林世雄在網誌表示，將藍隧道及將軍澳跨灣連接路去年12月11日開通，已啟用超過三個月，下星期一（20日）便是通車100天的「百日之喜」，新道路成為區內不少居民出行不可或缺的一部份，以「蝴蝶拱橋」聞名的跨灣大橋更成為香港的新地標，晚上的燈飾亦甚為吸引，是市民甚至旅客觀光、打卡和做運動的新熱點。

新增過海巴士線 690S、694S

5條行經將藍隧道的專營巴士路線，已於當日通車時投入服務，於繁忙時段服務往來將軍澳至大埔、荃灣、長沙灣、尖沙咀及南昌。下星期一開始，巴士會再開通兩條經將藍隧道的新過海路線，在平日早上及傍晚放工時間分別前往中環以及小西灣，包括由九巴和城巴共同營運的690S線，來往坑口至中環交易廣場，以及由新巴營運的694S，來往調景嶺站至小西灣邨。



林世雄表示，運輸署會繼續密切監察各巴士路線的運作情況及乘客需求變化，適時加強或調整服務以配合當區居民的出行需要。

林世雄表示，將藍隧道及跨灣連接路開通後的整體交通大致暢順，將軍澳隧道的交通情況更得到大幅改善。新道路開通前，該處車龍平均長達1,900米。

將軍澳隧道平日早上車龍大減八成

根據將藍隧道開通當日至上月底的交通數據，在平日早上繁忙時段，將軍澳隧道於將軍澳往九龍方向的隧道入口，車龍長度較將藍隧道開通前大幅減少1,550米，即是近80%；在周末及公眾假期的傍晚繁忙時段，同樣位置的車龍不再明顯，行車暢順。

至於將軍澳隧道於觀塘往將軍澳方向的隧道入口，不論是平日或假日的傍晚繁忙時段，以往擠塞的情況得到大大的改善。林世雄稱，由此可見，將藍隧道已有效把部份交通分流。

▼2022年12月5日早上8時 將軍澳隧道出現長長車龍▼



▼2022年12月12日早上8時 將軍澳隧道出九龍無車龍▼



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林世雄稱基建有助促進經濟

林世雄表示﹐基建發展對每個地區的經濟增長有莫大裨益，既可便利市民生活，提高他們的生活質素，也帶動了周邊土地的發展，加強香港對外的連接，有助促進經濟發展和提升長遠競爭力。