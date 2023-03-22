「藝聚香港」咖啡室化身藝術畫廊　本地海外藝術家聯乘創作藝術品

旅遊發展局透過「藝聚香港」宣傳及支持多項及藝術盛事齊集香港，其中今日（22日）起舉行的「Art Central」展覽，旅發局邀請8名本地與海外藝術家聯乘創作四組以香港為主題的藝術品，在場館以設立「藝聚香港café」展示，觀眾可置身藝術畫廊之中嘆咖啡。



一直鍾愛香港的日本刺繡藝術家竹岡加津美（Katsumi Takeoka），首次與本港藝術家合作，聯同具90年歷史的粵東磁廠第四代傳人曹嘉彥共同創作藝術品《躍動香港》（Merry-Go-Round），令香港特色於瓷碗中「綻放」。



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多項藝術文化活動近月陸續在香港展開推動，包括巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel Hong Kong）及「Art Central」本周同期在港登場。旅發局邀請本地與海外藝術家聯乘創作以香港為主題的藝術品，透過與Art Central合作，在場館以設立「藝聚香港 café」的新方式展示，將café化身成當代藝術畫廊，觀眾品味咖啡的同時，亦能欣賞本地及世界各地的當代藝術作品。

本地老牌瓷器廠聯乘日本刺繡藝術

旅發局去年起邀請8位本港與海外藝術家，疫情下花逾一年，越洋聯乘四組以香港為主題的藝術品，當中包括麥東記Don Mak聯乘澳洲插畫家lya Milstein，以插畫創作一幅作逾12米的畫作《蛋撻》，展示香港大城小景的日常。

此外，成立近90年的本港首間瓷器廠粵東磁廠第四代傳人曾嘉彦，聯同日本刺繡藝術家竹岡加津美（Katsumi Takeoka），以瓷器餐具和刺繡製作藝術品《躍動香港》（ Merry-Go-Round），將香港特色如維港煙花般從瓷碗中綻放出來。

粵東磁廠第四代傳人曹嘉彥，聯同日本刺繡藝術家竹岡加津美（Katsumi Takeoka）（左），以瓷器餐具和刺繡製作藝術品《躍動香港》（ Merry-Go-Round）。（陳葆琳攝）

竹岡加津美一直深愛香港的舊事物，疫情之前每年至少會來香港一次。她最愛到深水埗採購材料製作她的藝術作品，認為香港色彩繽紛、顏色鮮艷，與日本很不同，作品所用到的珠仔，亦是在深水埗購買。她說，過去亦曾聽聞粵東磁廠，本港廣彩遠近馳名，《躍動香港》由構思到製作，共耗時3個月，今次為首次於香港展出其作品。曹嘉彥表示，今次為她首次與海外藝術家合作，過去不認識刺繡藝術，透過今次合作發現刺繡的色彩與傳統廣彩的顏色不謀而合。

節目及旅遊產品拓展總經理伍家健表示，今次邀請本港與海外藝術家合作創作藝術品，重點是推動本地及國際的藝術交流，「藝術家對於我哋可以配對（他們和其他藝術家）都高興，我哋第二個重點都係想推動本地與國際交流，交流對於佢哋嚟講亦意義深遠。」他舉例指，曾嘉彦與竹岡加津美的藝術範疇毫不相關，今次交流或令他們對藝術的看法有所不同，希望透過今次推廣活動，展現香港作為中外文化藝術交流中心的一面。

他又提及，本港藝術發展越趨豐富，旅發局透過「藝聚香港」推廣一整年的藝術活動，希望令旅客覺得任何時候來香港都可以有文化藝術體驗，「呢個係成個香港藝術市場都係一個咁嘅方向，無論係美術（fine art）、當代藝術（contemporary art）、表演藝術（performing art），會舉辦唔同（活動）吸引表演藝術團體來香港。」

法國五月藝術節30周年將有一系列活動

法國五月藝術節（French May Arts Festival）今年迎來30周年，其重點活動包括沉浸式展覽《虛擬凡爾賽宮之旅》。旅發局與藝術節合作，邀請本地藝術家將香港盛事之都下的凡爾賽宮呈現於電車車身，藉電車作為「流動畫板」。另外，中環及金鐘的巴士站和電車站亦會展示巴塞爾藝術展香港展的國際級藝術作品，將藝術帶進香港社區。

伍家健指，本港復常之後藝術活動的規模，不論參展藝廊、展品數目及參觀人數，均大幅增加，下半年亦有很多文化藝術活動回來香港，希望透過「藝聚香港」，繼續推展香港成為中外文化藝術交流中心，向世界各地旅客展示香港為藝術之都。