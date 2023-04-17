消委會｜珍寶、格力變頻冷氣機評分最高　可慳電37.1%年省$755

百物騰貴，本港電費升幅亦有顯著上升，根據機電工程署的最新數據，本港2020年總耗電量當中有四成用於空氣調節。消委會今（17日）公布新一輪冷氣機評測，最高分為珍寶、格力兩款窗口式變頻式冷氣機。消委會亦發現變頻式窗口機較定頻式省電27%。根據製冷季節性表現系數（CSPF）數值，耗電量最高與最低相差37.1%，即根據消委會估算，每年所需電費可達755元。



此外，樂聲牌及樂信牌測試所得知能源標籤為級別2，並非其標示的級別1，消委會已將測試結果通知機電工程署。



消委會測試共13款「1匹半」淨冷型窗口機，其中10款為變頻式型號，售價約由4,790元至9,780元不等，另外3款則為定頻式型號，售價約由5,340元至6,650元不等。13款窗口機的製冷量聲稱有3.400至3.643千瓦。

（消委會圖片）

當中最高分為珍寶、格力兩款窗口式變頻冷氣機，分別售9,780元及7,490元，至於最低分的富士電機窗口式定頻冷氣機售6,480元。

製冷季節性表現系數（CSPF）數值愈高，代表製冷能源效率愈高。消委會以標準測試環境下根據所量得的數據計算，發現各樣本的CSPF數值，介乎3.106至4.937，相差達37.1%。

（消委會圖片）

消委會發現，全部變頻式樣本的CSPF數值，均較定頻式樣本高，其中CSPF數值最高的是珍寶窗口機，達4.937，其次為格力亦有4.659。假設各樣本全年從室內抽出的總熱量相同，CSPF數值最高（珍寶）較最低（富士電機）的樣本，即全年共可省電37.1%。

此外，測試的10款變頻式窗口機樣本的CSPF平均值為4.331，3款定頻式平均值則為3.163。換言之，變頻式樣本平均較定頻式樣本省電27.0%。然而，即使同樣為變頻式的樣本，CSPF數值最高（珍寶）及最低（LG）相差亦有18.1%。

消安會參考國際標準、強制性能源效益標籤計劃等數據，再根據測試結果，估算各樣本每年所需的電費，發現若每年開機製冷共180天，每天12小時，以每度電2元計算，即每年所需電費由1,290元至2,045元不等，相差755元。

（消委會截圖）

消委會亦根據CSPF數值計算，發現共有11款樣本與能源標籤上標示的級別相符。僅樂聲牌及樂信牌兩個樣本，計算出能源標籤的級別2，與其標示的級別1低。但由於兩者實測的CSPF數值，相較進口商交予機電工程署的報告，僅相差6.7%及4.7%，因此仍在強制性能 源效益標籤計劃，以及國際慣常做法容許的公差範圍，即8.0%內。

不過消委會指，因消費者普遍期望廠商能做好品質監控，確保產品質素不會低於原來送檢的樣本質素，因此已將測試結果通知機電工程署。

至於噪音方面，測試最高及最低風速檔的表現，在室內環境下，格力、日立、大松最為寧靜；室外噪音則由日立、惠而浦及LG相對較低。消委會提醒， 若冷氣機發出明顯不尋常的噪音，有可能是安裝欠妥善、有部件鬆脫或故障所致，建議市民可要求供應商或聘請技術人員作檢查。

（消委會圖片）

此下，參考國際標準進行基本的安全檢測，消委會發現開利窗口機的電源線穩固裝置，並不太理想，電源線經100牛頓的力量拉扯25次後出現移位，幅度為3.7亳米，未能符合不多於2毫米的要求。

開利供應商回應消委會指，樣本在安全測試中出現不符合標準，可能與個別產品的質量有關，並已對該型號的產品質量控制，作出相應跟進及改善。供應商又表示，廠 量得的噪音水平較消委會的測試結果為佳。

最後保養方面，13個樣本保用期由兩年至39個月不等，其中美的提供39個月最長的全機保用期（商業用途除外），大松、LG、菱機僅提供兩年較短的全機保用期。至於冷氣機內較耐用的壓縮機，保用期普遍為5年，LG及格力更分別提供10年及永久保用期。

消委會2022年接獲436宗，增長9.27%，今年首三個月接獲17宗，較去年同期多六宗。