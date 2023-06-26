中大研究指接種復必泰或科興　有效降染疫引致嚴重疾病及死亡風險

中大醫學院研究團隊發現，接種復必泰及科興疫苗可對Omicron病毒變異株引發有效的免疫T細胞反應，減低感染引致的嚴重疾病和死亡風險。研究團隊指出，T細胞並非預防感染的主要免疫成分，惟可以消除受病毒感染的細胞，以阻止病情惡化。而接種兩劑復必泰或者科興疫苗，可引發較強的T細胞反應。中大醫學院何鴻燊呼吸系統科講座教授、內科及藥物治療學系系主任許樹昌表示 ，60歲以上長者等高危組別應廣泛接種加強劑。



中大醫學院何鴻燊呼吸系統科講座教授、內科及藥物治療學系系主任許樹昌（右）呼籲市民應廣泛接種疫苗，尤其高危組別，以預防感染後的病情惡化。（呂婉怡攝）

研究團隊早前在本港3間疫苗接種中心招募659名市民，分為數個組別跟進研究，即接種兩劑復必泰或科興疫苗、接種同源疫苗或異源疫苗作加強劑、沒有接種加強劑、或曾感染任何一種新冠病毒株。

研究人員在接種疫苗前後一個月或康復期間採取血液樣本，結果發現接種兩劑復必泰或科興疫苗後均能誘導「記憶T細胞」，並在每次感染新冠後，都會被重新激活產生免疫反應，預防不同新冠病毒變異株引致的嚴重疾病。而接種第三劑復必泰或科興疫苗則均能增強已減弱的T細胞反應。

許樹昌（右）表示，現時病毒變異途徑多及快，打疫苗的主要作用不再是防感染，而是防重症，因此需依靠T細胞反應。（呂婉怡攝）

中大醫學院何鴻燊呼吸系統科講座教授、內科及藥物治療學系系主任許樹昌表示，現時病毒變異途徑多及快，打疫苗的主要作用不再是防感染，而是防重症，因此需依靠T細胞反應。他又指，T細胞反應會隨時間減少，因此呼籲市民應廣泛接種，尤其高危組別，如60歲以上長者、醫護人士，上一針接種時間已超過6個月，應再接種一次加強劑，以預防感染後的病情惡化。