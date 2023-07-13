日本核廢水｜業界憂食客失信心　禁進口令持續恐三成日式餐廳倒閉

日本預計下月起排放福島核廢水，港府昨日（12日）表示，日方一旦啟動排放核廢水，將即時禁止東京都、福島縣、千葉縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、新潟縣、長野縣和琦玉縣共10個都縣的水產品進口香港。



香港餐飲聯業協會會董、日式餐廳負責人陳強，今早（13日）在電台節目表示，禁令包括在內的東京，是轉口八至九成的日本貨物，認為政府應公布更多細節，並推出官方認證，讓餐廳向食客出示證明，重拾信心。他並估計禁令推出後，生意將下跌五成，若情況持續兩至三個月，相信將有兩至三成日式食肆倒閉。



日式餐廳︰日本八至九成的貨物經東京出口是否OK？

陳強表示，政府公布禁進口令比較突然，期望當局可解釋細節。他指，由於日本八至九成的貨物，經東京出口至世界各地，但貨物的來源地未必屬於禁令提及的10個縣份，因此包括供應商在內，亦未得悉是否符合出口的準則。「我諗要搞清楚少少，轉口係OK，定東京出口係唔OK？」

陳強亦呼籲政府應推出更多指引，以挽回日式餐廳的生意，例如推出符合香港要求的認證，讓餐廳可向食客出示證明，重拾他們的信心。

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料禁令推出後失去一半生意

陳強透露，現時生意已下跌兩至三成，並稱有食客反映，若日本確實排放核廢水，將考慮改吃其他食物，並視乎情況光顧日式食肆。他指，食肆要承受員工薪金及租金等支出，形容疫情完結後生意受影響「好慘」。

陳強估計禁進口令推出後，「我諗起碼一半生意都冇咗」，若情況持續兩至三個月，相信將有兩至三成日式食肆捱不住倒閉，認為是業界的危機。