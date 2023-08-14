居屋2023｜截止上周五近11萬份申請　暫12人爭一單位　料競爭減少

【居屋／白居二／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／兆翠苑／朗天苑】新一期居屋申請今日（14日）截止，提供逾九千個單位，房委會截至上星期五（11日）接獲近10.91萬宗宗申請，暫超額認購10.9倍，粗略計算，約12人爭一個單位，有機會是歷來最少競爭。不過。由於今晚7時才截止申請，預料最後申請數字會更多。



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房委會表示，截至上周五（11日）下午5時，房委會累計收到約10.91萬份居屋及5.9萬份白居二申請。翻查資料，2022年居屋有8,926伙單位，收到25.2萬份申請，超額申請27.2倍，至於2020年、2019年、2018年分別超額認購31.7倍、61.4倍及58.2倍。近年超額認購較少為2016年，提供2,657伙，收5.3萬份申請，超額18.8倍。

梁文廣：申請數字少預期令人「跌眼鏡」

立法會房屋事務委員會副主席、房委會資助房屋小組成員梁文廣接受港台節目《千禧年代》表示，申請數字較他預期差，令人「跌眼鏡」。他指，目前樓價趨勢下行，私人樓盤促銷減價，相信銀行願意批按揭，市民認為可以負擔繼而轉向私人樓宇市場：「佢哋計過條數，可能供得辛苦啲，或者銀行肯願意批個按揭，咁佢可能寧願轉去私人樓宇個個市場，所以呢個仍然係會造成一定程度嘅氣氛上、心理上、心態上嘅改變。」

房屋局局長何永賢昨日（13日）在FB發帖，指日前到樂富房委會客務中心參觀。（何永賢fb相片）

房屋局局長何永賢昨日（13日）在FB發帖，指日前到樂富房委會客務中心參觀，和有意買樓的市民一樣看了售樓介紹和模型，她指居屋申請今日晚上7時截止申請，6個新屋苑共9,154個單位遍布多區，選擇豐富。

「出售居者有其屋計劃（居屋）單位2023」推出6個屋苑，分別為觀塘安楹苑、安樺苑、安麗苑，以及啟德啟悅苑、屯門兆翠苑、元朗朗天苑，合共9,154個單位，以市價六二折發售，售價149萬元至494萬元不等。