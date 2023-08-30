荃灣扒手黨｜兩內地男認街頭圖偷女途人財物　判囚8個月

近日網上流傳影片，扒手黨光天化日下在荃灣街頭打荷包，3名男子尾隨一名孭背囊的女途人，一人試圖伸手入背囊，另外兩人則開傘遮掩，幸而女途人轉身發現，賊人最終未能成事。警方事後拘捕兩名持雙程證的男子，控以企圖盜竊罪。二人今（30日）於西九龍法院認罪，裁判官指事件屬典型扒竊，考慮到被告未有成功，事主亦無損失，判二人監禁8個月。



被告黎多貴（26歲）及蔡冠東（48歲），均持雙程證來港。二人被控於2023年8月21日，在荃灣沙嘴道106號外企圖偷竊屬於鄭瑩洼的財產。

被告犯案過程被閉路電視拍下。(詳看下圖)

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兩被告在落馬洲口岸被截

案情指，當日下午4時許，事主行經沙嘴道時，覺得背囊被人碰到，轉身便見黎把手伸入其背囊中，蔡與另一人則在身旁，三人被發現後逃去，事主並無損失。閉路電視拍到案發經過，顯示黎企圖打開事主被能，蔡和另一男子則打開雨傘以防被人看見。兩名被告後來在落馬洲口岸被截停，警誡下不承認犯案。

兩被告聲稱來港買藥及旅行

辯方律師求情指，黎在家鄉任運輸工，案發時來港打算買藥給兩歲大的兒子；蔡則在內地務農，案發時來港旅行。裁判官判刑指，事件是典型盜竊案件，案中至少有兩人夥同犯案，考慮到賊人未有成功，事主亦無蒙受損失，遂判兩人監禁8個月。

案件編號：WKCC3679/2023