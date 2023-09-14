名人站劫案｜兩巴籍男被拒保釋押後再訊　10歲男被告身材魁梧

尖沙咀廣東道「名人站」日前發生劫案，3名非華裔男子持刀槌掠去20隻總值近370萬元的名錶，之後登車逃逸。警方即日在飛鵝山起回涉案名錶，並先後拘捕4名巴基斯坦裔青年，其中一人報稱只得10歲。他與另一名19歲劫匪被控搶劫罪，今（14日）被解往九龍城裁判法院提堂，暫時毋須答辯。裁判官將案押後至11月9日再訊，以待警方進一步調查。辯方申請保釋被拒，19歲男子還押懲教看管，10歲則還押屯門兒童及青少年院，他將於下周五（22日）進行保釋覆核。



兩名巴基斯坦籍被告：簡志仁KHAN SHIYAN（19歲，地盤工）及10歲男生（報稱就讀中一），被控於2023年9月11日，連同其他兩名人士，在尖沙咀廣東道16號地下名人站有限公司搶劫，並劫去20隻手錶 ，總值3,690,600港元。

庭上所見，兩名被告均身型高大。（資料圖片）

▼9月11日尖沙咀名人站劫案現場▼



兩被告體型高大

兩人今需傳譯員協助應訊，表現平靜，其家人亦有到庭。首被告身穿黑色上衣，體型高大；次被告則穿藍色T恤，身材略為魁梧。據了解，兩名被告均曾落手搶劫，其中10歲少年案發時疑穿上校服，但以外套遮掩。

案件編號：KCCC2449/2023