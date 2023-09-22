今日必看8分鐘｜JPEX案林作記者會莊思敏助查｜消委會遭黑客入侵

JPEX案｜林作退租辦公室及終止業務 指人生低處未見低會樂觀面對

加密貨幣交易平台JPEX涉嫌無牌經營，事件至今有11人涉嫌串謀詐騙被捕，包括林作及「陳怡」。截至昨日（21日）下午5時，警方接獲2,197人報案，涉及金額約13.7億元。林作於本周二（19日）獲准保釋候查，他昨日晚上在Instagram宣布將會在今日（22日）下午3時召開緊急記者會，交代事件最新進展。林作準時於下午3時露面，神情凝重，由代表律師陪同下開記者會，而其女朋友裕美在後方陪同。另一名被質疑涉案的藝人莊思敏，據悉昨晚（21日）亦已由馬來西亞返港，到警察總部接受商業罪案調查科調查。

PEX案｜莊思敏凌晨離開警察總部 稱毋須再返署及交出旅遊證件

加密貨幣交易平台JPEX涉嫌串謀詐騙案，當中不少藝人亦被質疑涉案，曾擔任JPEX香港區品牌大使的藝人張智霖，已協助警方調查；另一名被質疑涉案的藝人莊思敏，據悉昨晚（21日）亦已由馬來西亞返港，到警察總部接受商業罪案調查科調查。至今日（22日）凌晨約3時半，莊思敏戴上口罩、帶著一個行李箱，準備離開警察總部。當惟發現有大批記者在警察總部西閘守候時，莊思敏即走回警署內；隨後，莊女亦曾嘗試在警察總部正門離開，但亦有記者在門外等候，只好再次返回警署。大約10分鐘後，莊女終於在正門步出，離開警察總部。

消委會黑客入侵｜員工客戶資料7小時予取予攜 消委會：不交贖金

消費者委員會電腦系統遭黑客入侵，投訴人及《選擇》月刊訂戶資料外洩，消委會今早（22日）召開記者會交代事件。消委會主席陳錦榮表示，周三（20日）發現電腦系統於遭黑客勒索軟件入侵7小時，黑客要求消委會於明晚（23日）11時20分前繳交50萬美元贖金，若遲該時間則要交70萬美元。不過，消委會稱絕對不會繳交贖金，並會全力配合警方的調查工作，希望早日將有關人士繩之於法。

港女嫁台產後大出血成植物人 臥床1年染疫亡 夫誓為亡妻討公道

《香港01》曾報道這對港台夫婦的故事，當時台灣丈夫在網上發文講述經歷，指港人妻子在台中一間婦產科診所產子，因胎兒被指「肩大頭細」建議催生。經歷長達30小時的催生後，女兒呱呱落地，但妻子只見過女兒一臉，拍了唯一一張全家福，便因大出血陷昏迷送院搶救，最終因失血過多腦部缺氧，慘成植物人。鄭先生近日受訪指，妻子臥床近一年後感染新冠肺炎離世，他質疑生產一事涉及醫療疏失，盼為妻子討回公道。

車Cam直擊｜吐露港公路泥頭車私家車切線時相撞 往九龍交通擠塞

今日（22日）早上12時27分，吐露港公路往九龍方向，近港鐵站大學發生交通意外，一輛泥頭車與私家車相撞。從讀者提供的車cam片段可見，當時一輛白色私家車正沿左一線行駛，泥頭車則沿左二線行駛，並準備切入左一線，但在短短數秒泥頭車又切回至二線，剛好與正切線的白色私家車相撞。泥頭車疑攔腰撞到私家車，其後私家車「打大斜角」駛至快線，險與後方一輛客貨車相撞，最後停泊在快線上。警方接報到場，私家車內一名女乘客稱心口痛，救護人員到場為她檢查，警方正在場調查。

荃灣3部網約小巴被淋黑油 負責人：交警方調查 今日服務如常

今日（22日）早上6時17分，姓馬（55歲）女司機報案，指她到荃灣海壩街福來邨對開準備取小巴開工時，發現小巴擋風玻璃被人淋黑色油破壞。警員到場證實共3部車損毀，案件列刑事毀壞案處理。

紅山半島｜85間臨海獨立屋 70間疑有僭建物 半數佔政府土地

一場世紀大暴雨，令豪宅紅山半島實為「僭建之島」曝露出來。屋宇署及地政總署今日（22日）展開大規模聯合行動，發展局公布聚焦優先處理該一帶85間臨海獨立屋，當中約70間初步懷疑有僭建物，而約40間初步懷疑有非法佔用政府土地的情況，比率分別達82%及47%。

根德園幼稚園宣布三年後停辦 稱收生大跌四成 年輕家庭移民成風

創校近60年的九龍塘傳統名校根德園幼稚園，下學年起停止K1收生，25/26學年完結後停辦。創辦人兼校監黄慧嫻透過新聞稿解釋，學校教師團隊有3成已屆或接近退休年齡，包括校監、校長、管理層及資深教師，加上受到出生率急降、年輕家庭移民等負面衝擊，令學校收生人數大減，本學年K1入讀人數更大幅減少達四成，所以最終作出停辦決定。