今日必看8分鐘｜茂坪雙屍案佛堂義務打齋｜ 中秋大埔富亨邨有巨兔

西環的士行駛時冷氣口噴火 車籠嚴重焚毀 事發前剛打滿氣

西環發生火燒車事故。凌晨3時許，一輛的士據報在干諾道西往中環方向行駛，途至近電車廠對開，突然冒煙起火，的士司機一度嘗試自行救火，但因火勢猛烈需放棄。消防到場開喉將火救熄，事件中無人受傷，惟車籠嚴重焚毀，消防正調查起火原因。

秀茂坪雙屍 佛堂義務斥資 7萬單位外打齋超渡 冀死者一路好走

秀茂坪邨秀慧樓上周五（22日）一對55歲及53歲何姓智力障礙兄弟，其母親因病留院，二人疑因缺乏照顧而餓死，陳屍家中。有佛堂今日（28日）義務斥資7萬元，「為了讓兄弟二人一路好走，為了讓街坊市民釋懷」，義務為死者打齋超渡。現場可見，有法師到事發單位門外念經超渡；在秀慧樓地下位置亦有設壇作法、吹嗩吶及擊鼓。

打鼓嶺火警｜貨櫃屋付諸一炬 最少20隻狗葬身火海

夜繽紛｜灣仔海濱藝遊坊10.1煙花前後暫封 發展局准晚10時半重開

政府推動「香港夜繽紛」，灣仔「海濱藝遊坊」昨日（27日）起一連六日舉行，惟首日一度因電力問題，令不少檔主大失預算。發展局今日（28日）公布，機電署及承辦商已確保提供額外電力，曾付費「買電」的檔主可獲退款。

至於10月1日為配合煙花匯演需於下午4時「清場」，發展局指最新安排市民可以在下午5時才離開，即多一小時營業．當晚10時半後會開放至凌晨2時。

紅山半島 四涉僭建屋清拆令曝光 部份主力牆被拆 遠較康城嚴重

世紀暴雨揭發港島大潭白筆山道豪宅紅山半島多幢獨立屋霸官地及僭建，特首李家超表明要巡查整個紅山半島。《香港01》發現，紅山半島有四幢涉僭建的獨立屋已被「釘契」、收到清拆令。四幢豪宅都有多項僭建外，涉山泥傾瀉的70號及72號屋，更拆除屋內部份主力牆，體積是日出康城單位遭拆除主力牆的三倍多。

註冊結構工程師倪學仁表示，拆除主力牆有機會導致整體獨立屋結構框架不穩，加建大量僭建物更會加重樓宇承擔的負荷，嚴重可令結構變形產生裂紋，又或致地基沉降、樓宇損壞。

救護車閃燈趕救命 寶馬拒讓路彈出彈入影片瘋傳 後續惹網民公憤

遇到緊急車輛趕救援，讓路是常識吧！本港網絡瘋傳1段影片，見到有寶馬私家車泊車時遇上正前往救援的救護車，當時救護車已響起警號示意讓路，惟寶馬司機未有讓路，反而繼續慢速泊車，救護車被迫停下等待。最終寶馬司機用了至少「6手軚」才成功駛入泊車位，單計影片已阻礙救護車至少30秒。

李卓人姨仔鄧燕梨 涉在警上門搜查前取走證物 准保釋至11月再訊

前支聯會主席李卓人妻子鄧燕娥的胞妹鄧燕梨，涉嫌在執法部門持法庭手令搜查鄧燕娥住所前，兩度進入單位取走與一宗與國安法案件有關的證物，因而被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，今（28日）在西九龍法院提堂。辯方申請暫毋須答辯，以索取文件及提供法律親見，裁判官准案押後至11月16日再訊。被告在控方不反對下，准以5萬元續保釋，期間不得離港及須交出所有旅遊證件。

流感高峰期 急症室求診人次達六千 醫衞局提早推疫苗計劃籲接種

香港踏入流感高峰期逾兩個月，流感活躍度仍持續，近日有多名幼童染疫而情況嚴重。醫務衞生局局長盧寵茂表示，流感活躍程度上升達為13.4%，加上開學後流感在學童間快速傳播，故特意提早在今日（28日）推出疫苗資助計劃。

中秋節 大埔富亨邨有巨兔危坐?! 區議員幽默回應街坊大讚

一年容易又中秋，各區也有特色裝飾供市民「打卡」，增添節日氣氛。有大埔居民近日發現，區內不同屋邨展出了中秋兔子裝飾，其中富亨邨亨盛樓的簷篷設置1隻巨型吹氣兔子，造型似是坐於簷篷仰望月色，不過街坊卻笑言兔子猶如「危坐」平台：「中秋佳節咁睇唔開？」。