桌球｜康文署擬放寬桌球館限制　降至8歲可入波樓　准穿校服進場

香港桌球運動員、「神奇小子」傅家俊曾撰文批評香港對青少年進入持牌桌球館設限，包括年齡及時間限制，認定桌球對年輕一代有負面影響。康文署最新提交立法會文件顯示，有關限制有望明年第一季放寬。當局指，為向年輕一代推廣桌球，建議放寬限制青少年進入持牌桌球館的時間，由現時晚上8時至翌日早上10時，縮短至晚上11時至翌日早上7時，同時將最低年齡限制由16歲下降至8歲，以及允許穿著校服人士進入持牌桌球館。



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康文署指香港桌球界近年湧現不少殿堂級好手及年青新星

當局向立法會民政及文化體育事務委員會提交文件，建議修訂《遊樂場所規例》。康文署指，近年，香港桌球界湧現了不少殿堂級好手及年青新星。「香港世界桌球大師賽2022」於2022年10月在香港舉行，傅家俊在賽事中贏得亞軍，並創下一桿滿分147紀錄，讓全城投入前所未有的國際盛事氣氛，而女子桌球運動員亦不遑多讓吳安儀及溫家琪於國際及本地桌球賽事中亦屢獲殊榮，蜚聲國際。

社會有指法例局限青少年參與桌球運動 負面標籤窒礙發展

康文署又指，社會上有不少人提出應盡早讓青少年接觸桌球運動，培育新一代桌球運動員，他們認為現有法例局限青少年參與桌球運動，負面標籤桌球運動為不良活動，窒礙桌球運動的普及和發展。

限制青少年進入桌球館時間由晚8朝10縮短至晚11朝7

就此，港府計劃修例，放寬年輕人進入桌球館的限制，以達推廣體育的目的。當中包括將進入桌球館年齡下限，由現時的16歲降至8歲，限制青少年進入持牌桌球館時間，由現行晚上8 時至翌日早上10時，縮短至晚上11時至翌日早上7時，同時允許穿著校服的人進入持牌桌球館。

康文署曾就建議徵詢保安局等政策局 各局並沒有特別意見

康文署稱，就建議廢除限制青少年進入桌球館的相關規例，康文署曾徵詢相關政策局，包括保安局、教育局、民政及青年事務局和勞工及福利局的意見，各局均持開放態度，並表示沒有特別意見。

由於預期將會普遍受社會各界的認同，政府預計於今年第四季在立法會會議上就規例提交修訂建議，以進行先訂立後審議的程序，讓經修訂的規例於明年第一季生效。

▼2022年 2022香港世界桌球大師賽▼



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去年10月香港世界桌球大師賽，傅家俊雖未能主場奪冠，但決賽日錄得超過8000人入場，打破世界紀錄，更為桌球界示範了全新的睇波及辦賽模式。

傅家俊是近年香港最有影響力桌球手，但去年12月，當港府回覆立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛有關會否放寬16歲以下青少年進入持牌桌球館及逗留的限制時，是否放寬限制就要考慮多項因素，包括要保護「心智尚未成熟」的16歲以下青年，避免他們在晚上8時後仍流連於桌球館，影響學業。

傅家俊就不滿意康文署的解釋，在Facebook指署方態度矛盾，「為何當局一方面鼓勵市民入場睇大師賽，同時又規限青少年使用桌球室嘅時間，令桌球被貼上『不良運動』標籤？」

傅家俊專訪｜重新拼湊香港桌球傳奇 細說修煉25載的溫柔韌勁