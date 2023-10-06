中六男生要中一女友多番性交　女方分手後仍感委屈揭發　男生認罪

中六男生與中一師妹拍拖時，要師妹與他性交，師妹拒絕，男生便發脾氣並稱：「今晚一定要你個處。」師妹最後屈服，二人之後交往期間繼續有發生性行為，並曾在停車場後樓梯等地方進行。約十個月後，兩人最後性交後分手。師妹多月後現情緒不穩並曾割腕自殘，並向社工透露感到委屈。男生今(6日)在高等法院承認非法性交罪，求情稱他當時與師妹屬真心相愛，又稱他在性交時雖然沒有使用安全套，但也沒有令對方懷孕。法官決定先為被告索取背景和心理報告，把判刑押後至11月10日，被告期間須還柙。



3項非法肛交罪獲准不予起訴

被告張展廷，現年23歲，承認5項與16歲以下女童非法性交，指他於2019年1月至11月間，和案發時13歲的X非法性交。被告原另被控三項未經同意下作出肛交行為罪，該3罪保留在法庭檔案內，不予起訴。

被告張展廷在高等法院承認5項非法性交罪，法官指判監似乎無可避免。

X拒性交被告發脾氣

案情指，X於2018年12月時和被告拍拖，X當時13歲，就讀中一；被告則19歲，在同校讀中六。約於2019年1月，被告在其住所的沙發和X首次性交。她原本並不願意並拒絕發生性行為，被告因而生氣不理睬X。X嘗試和被告說話，被告便說：「今晚一定要你個處。」並繼續遊說X，X最後因不夠堅定答應性交。

最後性交並分手後從此未有再見

兩人其後亦4度性交，包括曾於牛頭角下邨停車場的後樓梯性交。他們於同年11月3日最後一次性交，同日分手，X其後未有再見到被告。X於2020年向學校社工透露她讀中一時曾和被告拍拖，兩人曾性交，X感到委屈。

X曾因情緒不穩割腕自殘

X及後因情緒不穩，被送往醫院。根據醫療報告，X於2020年11月時情緒低落，並曾割腕自殘。警方接報後，於2020年12月拘捕被告，他警誡下作出招認。

律師求情指被告與X真心相愛

辯方今求情指，被告和X案發時是「小情侶」，當時真心相愛，有感情下發生性行為。現今社會較開放，年青人情不自禁，難以自處。被告在案中沒有使用安全套，但X未有因此懷孕。辯方又透露，被告在畢業後有穩定工作，任市場總監，負責產品策劃和銷售，他現時對犯案感到後悔。

X不欲再提事件

法官曾問控方，是否有X的創傷報告，控方回應指X不想再重提該事件，因此沒有該些報告。法官替被告索取背景和心理報告，以評估被告的重犯機會，又強調索取報告不代表不會判囚，指判囚似乎無可避免。

案件編號：HCCC126、127/2022