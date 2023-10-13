今日必看8分鐘｜警強調曾憲哲案不涉刑事｜試玩迪士尼Frozen區

有片｜九龍塘平治起火 白衫男檢背囊及時逃生 目擊者：爆喇爆喇

今（12日）午5時47分，一輛停泊在九龍塘根德道、根德幼稚園對開的平治私家車，車頭冒煙起火，多名途人連忙報警。消防趕抵將火救熄，事件中無人受傷。消防相信車輛電池過熱起火，並無可疑。據讀者提供的片段可見，起火平治冒出大量濃煙，未幾車頭左邊「噴火」，其後一名白衣男子從車上檢走背包後，匆忙逃脫，期間有人高呼：「爆喇！爆喇！」及後火勢蔓延至整個車頭，最終消防到場開喉將火救熄。

男拔生曾憲哲尋回｜警強調案件無刑事成分 籲市民勿信坊間傳言

17歲男拔生曾憲哲Ｍatthew失蹤8日，被搜救人員在馬鞍山郊野公園老鼠田坑尋回，安全無恙。一個無水無糧的青少年獨自在山上度過8日而毫髮無損，事件令人嘖嘖稱奇，而坊間有不少傳言及猜測，質疑他如何捱過8日。警方今日（13日）在聯合記者會上交代事件，再次強調案件沒有刑事成分，呼籲市民切勿相信坊間傳言。

消防今午（13日）交代救援行動詳情時表示，其實在行動首日，以及Matthew被尋回當日的上午，已曾搜索過最後找到Ｍatthew的位置，惟因相關地點灌木林、野草長得太高，即使事主與救援人員距離很近，除非完全撥開草叢，否則亦可能無法看見對方。另外，連日搜救行動期間，本港受颱風「小犬」和暴雨侵襲，民安隊指揮官憶述，他自己上山參與搜救時，亦因路面濕滑而多次跣低。

元朗七人車撞欄剷上行人路 撼惠康與明星皇宮間外牆 女途人受傷

今日（13日）上午9時07分，一輛白色豐田七人車，在元朗阜財街2至32號對開失事，撞欄剷上行人路，猛撼惠康超級市場與明星皇宮之間的外牆。七人車車頭凹陷，超市與酒樓之間外牆的玻璃裝飾及柱身損毀，司機報案稱撞到一名六旬女途人，她手指受傷。救援人員到場見女途人同時頭部受傷，神智清醒，將她送院治理。

東區走廊的士私家車7車「串燒」相撞

今日（13日）早上約9時半，東區走廊往中環方向快線，近香港中華煤氣公司對開有7車連環串燒相撞，涉及4輛的士及3輛私家車。事件中有2人報稱胸口痛受輕傷，包括一名的士司機及一名私家車女乘客，二人由救護員在場治理。現場圖片可見，懷疑有車輛疑收掣不及撞向前方車輛，導致意外發生，事故起因仍有待警方調查。現場可見，有的士乘客拖行行李徒步離開。

銅鑼灣維園道九巴與紅van相撞 9人受傷

今日（13日）早上8時10分，銅鑼灣維園道近銅鑼灣花園遊樂場一輛雙層九巴與一輛紅色小巴相撞，導致9人輕傷。現場消息稱，涉事九巴107號，小巴則由旺角開往港島；兩車依次序沿維園道轉彎落銅鑼灣，其間疑巴士減速，小巴收掣不及撞上。警方到場，指示兩車駛到路邊，現正調查意外成因。

九巴回覆查詢稱，今早約8時，九巴一輛107線巴士於銅鑼灣告士打道維園道天穚燈位前停車，其後尾隨小巴與巴士發生交通意外，巴士一名乘客受輕傷，送院治理。九巴已派職員慰問傷者。

八鄉黃竹園劏車場陷火海 傳出爆炸聲 消防拖喉撲火

八鄉發生火警。今日（12日）晚上約9時56分，林錦公園近黃竹園一間劏車場起火，據報傳出爆炸聲，驚動多人報案。消防接報趕抵，正動用兩條喉及兩隊煙帽隊撲救。受因火警影響，現場交通受阻，事件中無人受傷，消防晚上11時29分將火撲熄。據了解，現場面積大約2萬平方呎。

偷貓｜上水貓店長險遭紅衣男抱走 老闆急阻止兼質問 對方竟咁答

上水發生偷貓疑雲！有街坊網上發文，稱本周二（10日）中午時分，該區1店舖的貓店長「細佬」險遭1名戴口罩、身穿紅衣的男子抱走，幸好事發時店主及時看到閉路電視發現情況，立即追到店外阻止男子並質問抱走貓咪的原因，沒料對方竟直接回答「抱去玩」。樓主事後呼籲街坊注意，指區內大多貓店主也非常親人，擔心同類事件再次發生，或會釀成憾事。

冒險樂園掟彩虹｜事主稱海關已錄口供 質疑：係畀唔畀中嘅問題

屯門華都商場美國冒險樂園最近發生「掟彩虹」風波，有顧客質疑代幣面積大過彩虹條。其中一名事主今日（13日）透露，已經跟海關錄口供，未有交代詳情。他表示，「掟彩虹」的爭議點在於，從不同角度看，會有不同結果，從玩家角度「打斜」看，代幣可能與彩虹框保留距離，但如果從職員的俯視角度看，則視作砸界，即使透過手機拍照，亦可能因拍攝角度出現不同結果，質疑「唔係中唔中到嘅問題，係佢畀唔畀你中嘅問題」。

迪士尼魔雪奇緣11.20開幕 還原多個電影場景

迪士尼Frozen新園區｜香港迪士尼樂園新主題園區「魔雪奇緣世界」（World of Frozen）將於11月20日開幕，還原電影系列中多個場景。迪士尼今日（13日）開放部分設施供傳媒預覽，當中最矚目的設施為1分鐘高速過山車「雪嶺滑雪橇」，記者試坐後認為離心力十足，值得排隊玩。值得一提，該過山車屬樂園內最低限制的遊樂設施，身高達95厘米以上（即約4歲以上）人士即可乘坐。