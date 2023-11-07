今日必看8分鐘｜黑龍江體育館坍塌3人遇難｜Tesla女司機大戰貨Van

黑龍江體育館坍塌事故最新情況：7名初中生相約打籃球 3人遇難

11月6日晚，黑龍江佳木斯市樺南縣悅城體育館發生坍塌，多人被困。《新華社》報道，黑龍江省佳木斯市樺南縣政府新聞辦消息，事故發生後，佳木斯市、樺南縣兩級紀檢監察機關第一時間介入調查。經查，當時有7名初中生相約在體育館打籃球，事發後有3人自行脫險，4人被困，其中3人被救出後，經送院搶救後不治。

人蛇潮｜半個月拘逾百非法入境者 多從水路來港 粵港澳聯手堵截

近日偷渡問題猖獗，過去短短半個月多達130名「人蛇」落網，今年首10個月已拘捕1,241名非法入境者，較去年同期增加近23%，更已超越去年總和，且近八成為非華裔。對於報道指港府尋求內地部門協助堵截非法入境者，警方承認8月起來自孟加拉、巴基斯坦及印度的非法入境者眾多。有見及此，中港聯手在粵港澳三地展開「清灣行動」反走私及反偷渡，透過情報交流，務求堵截「人蛇潮」源頭。水警於昨日（6日）晚上時分，分乘多路抵達后海灣一帶展開搜查行動，包括用射燈及手電筒照射蠔排的暗處、及登上蠔排搜索，以尋找有否可疑人士匿藏。

元朗三級火│白沙村車房起火傳爆炸聲 波及鄰近村屋 疏散逾30人

元朗發生三級火警。7日凌晨零時14分，消防接獲多個報案，指公庵路白沙村附近一個車房突然起火，及傳出爆炸聲。消防接報後趕至現場，發現火勢猛烈，濃煙密佈，更波及附近村屋。經評估後認為有必要增援，現場指揮官遂於凌晨零時49分，將火警升為三級。消防同時協助約30名居民撤離，暫未接獲傷亡報告。消防現時開喉撲救當中。就現場所見，被波及的村屋3樓位置一度起火；而肇事的車房內，亦有一輛汽車被焚毀。

啟德「澐璟」地盤棚架起火 逾百人疏散至天台及地面

今日（7日）上午11時17分，啟德承富里「澐澋」有棚架起火，現場火光熊熊。消防處接報派出2隊煙帽隊及2條喉灌救，火警於中午12時02分救熄。其間在場過百名工人分別疏散到天台及地面，事件中無人受傷。

旺角上海街逾$300萬平治四驅車被毀 全車玻璃被扑爆 車尾遺鐵槌

旺角發生刑事毀壞案。今午（6日）5時許，有交通督導員在上海街627號對開票控違泊車輛時，發現一輛白色四驅車損毀，同時亦有途人報告事件。警員接報到場調查，發現四驅車全車玻璃均被扑爆，車尾地面遺下兩個鐵槌，遂聯絡車主返回現場助查。被破壞的是平治G63型號四驅車，根據官方網站顯示，每部車售價逾314萬元。現場消息稱，車主下午2時許泊低座駕後前往剪髮，詎料遭人破壞。《香港01》記者現場所見，其車頭、車尾和兩邊車身的所有玻璃均被扑爆，合共留下最少12個有如蜘蛛網的裂痕；車頭蓋遺下大量玻璃碎片，亦有部分碎片跌入車廂內。

韓國床蝨肆虐｜專家料大機會傳至香港 篋轆易藏蝨 教路防蝨三招

床蝨危機由法國及英國傳至韓國，韓國傳媒日前報道，首爾、仁川及大邱地多城市爆發蝨患，情況遍及多個公共場所，包括酒店、考試院及戲院等，首爾市政府緊急撥款5億韓圜（約298萬港元）應對。韓國素來是港人熱愛旅遊地點之一，有滅蟲專家表示，旅客行李篋上的轆容易「藏蝨」，故蝨蟲絕對有機會隨飛機等交通工具傳至香港。專家教路，當地住酒店時不要取出所有衣物，也應檢查清楚房間床架罅隙位置，回港後也緊記「防蝨三招」，包括檢查清楚行李衣物才去清洗等。

誤信優惠廣告下載毒App 手機遭入侵盜取銀行存款 警接6宗涉68萬

本港出現與消費優惠相關的詐騙案。警方在社交網站「CyberDefender 守網者」提醒市民，自9月開始接報，有騙徒以平價旅遊套票、電子產品、包車服務、入油優惠等貼文或訊息作招徠，誘騙市民下載惡意程式，繼而入侵並控制受害人手機，轉走其網上銀行帳戶中的金錢，涉及騙款共68萬元。

Tesla女司機大戰貨Van片瘋傳！打死火燈轉彎被撞 call人後續是…

在馬路駕駛最緊要小心，否則隨時出事！本港網絡瘋傳1段「Tesla女司機大戰貨Van（輕型貨車）」影片，見到有港女駕駛Tesla電動車時亮起死火燈同時轉右，結果被後面想爬頭的輕型貨車攔腰直撞。港女事後下車爆粗狂罵司機「你撞到我凹晒喎，X你老X真係」、「我架車新㗎！」，並致電召人到場幫忙。貨車司機則反駁「妳打死火燈啊大佬」、「大家有誤會啫呢啲嘢，唔係我有心撞你」，又建議報警處理，最終氣氛稍稍緩和，2人把車停下等候警員到場。影片引來網民熱議，有人認為Tesla女司機至少犯了2個錯誤，「1)錯燈，死火燈；2)cut線唔望鏡」、「右轉前睇一睇側鏡應該唔使炒，香港揸車好多時打燈都未必讓你，何況打錯燈」。也有網民認為貨車司機同樣有責，「貨車佬有無睇清楚先cut 線，又唔減速直接抽頭就算，有無咁趕」。