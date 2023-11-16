今日必看8分鐘｜消防「公主抱」救赤腳女 ｜習近平年輕訪美照曝光

佐敦寶靈街地產舖陷火海 濃煙攻上樓 消防抱走赤腳女住戶

今日（16日）上午11時37分，佐敦寶靈街40號地下一間地產公司起火，火勢相當猛烈，整間舖陷入火海，濃煙攻上樓上單位。消防員到場開喉灌救，於42分鐘後將火救熄。火警期間共7男9女要疏散落樓，其中1名非華裔女子吸入濃煙不適，由於她赤腳逃出，由消防抱起上救護車送院治理。火警起因疑是電線短路所致，沒有可疑。

熱心巿民追蹤截停涉車內盜竊案的士 警查證原來已物歸原主

今日（16日）上午8時23分，一名男子報案，指他在葵涌興芳路林士德體育館發現一輛的士，懷疑涉及早前多宗的士遭爆玻璃車內盜竊的案件，於是尾隨跟蹤，最終於3公里外的德士古道截住對方。警方接報在尚文苑外截查涉事的士及司機，證實確為當日涉案的士，只是車輛已被物歸原主，事件沒有可疑，隨後放行。

干諾道西天橋的士撞壆起火 車頭變廢鐵 司機昏迷送院搶救

西區發生嚴重車禍。今（16日）午3時許，一名姓李49歲男司機駕駛一輛的士沿干諾道西天橋東行，途至西區副食品批發市場對開時，疑失控撞壆，及後起火，途經司機慌忙報警。消防員趕抵動用一條喉及一隊煙帽隊灌救；救援人員亦發現的士司機陷入昏迷被困車內，消防將其救出，由救護車將其送往瑪麗醫院搶救。警方正調查事故起因。現場可見，的士撞壆後車頭毀爛如廢鐵，車內安全氣袋彈出。

北大嶼山公路的士失控撞水馬翻側 2女子受傷送院

今（16日）晨5時許，一輛的士於北大嶼山公路往東涌方向行駛，期間司機疑眼前一黑，車輛失控撞向左側的水馬，掃毀約十米的水馬後翻側。警方及救護車接報到場救援，車上一名女司機及女乘客自行爬出，兩人清醒受輕傷，被送院治理。

列車坑口飛站 港鐵證實了這個事件 職員曾緊急煞停200客受影響

《香港01》昨日（15日）接獲讀者報料，拍攝一段港鐵車廂影片，顯示一列將軍澳綫寶琳站開出列車，駛經坑口站時未有停車，全速行駛。港鐵今日（16日）上午回覆《香港01》查詢「證實了這個事件」，港鐵指事發昨日下午約6時37分，當時職員察覺時已即時按動緊急掣，以制停列車，但由於列車已完全離開月台範圍，控制中心安排列車繼續駛至將軍澳站上落乘客，期間約有200名乘客受影響。

習拜會｜拜：維持一中政策 習：中國必統一

中國國家主席習近平11月15日到三藩市出席亞太經合組織（APEC）峰會期間，應美國總統拜登（Joe Biden）邀請會晤，是兩人相隔一年之後再次會面。今次「習拜會」正值中美關係有回暖迹象，習近平就台灣問題上表達原則立場，拜登重申美國不支持「台灣獨立」。

拜登展示習近平年輕訪美國照 與「地球容得下中美」同登微博熱搜

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平11月15日在三藩市會晤，拜登期間展示一張習近平1985年訪美時拍攝的照片。此事以及習近平的發言內容「地球容得下中美兩國」同時登上微博熱搜。

直擊學神考肥佬！貨van使過燈位順利轉彎 犯1錯誤極危險即時玩完

學車考車有不少「扣分位」要注意，一時犯錯隨時要「肥佬」重考。網上流傳「車cam（行車記錄器）」片段，顯示有「學神」在土瓜灣進行駕駛考試時，按交通燈號順利開車轉彎，可是轉彎時疑因太過緊張，竟直接轉至相反方向行車線，逆線駛了數十米才返回正確路線，情況危險，嚴重錯誤變相即時宣布考試失敗。網民看過學神的「蝦碌」表現議論紛紛，有人認為是緊張影響發揮，有人卻質疑考生根本未準備好，「係咪冇練過條（路）線？」。