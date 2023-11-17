旺角示威管有2支鐳射筆 管有攻擊性武器罪成 被判囚5個月

2019年10月底，有網民發起「追究警暴 連繫穆斯林 守護民眾 與記者同行」集會，入夜後旺角一帶爆發警民衝突。其中一名38歲男子被指在現場一帶管有2支鐳射筆，事隔兩年半後被控一項公眾地方管有攻擊性武器，早前經審訊被裁定罪成。裁判官林子康今（17日）在九龍城法院判刑，指案件情節嚴重，接納被告身世坎坷，考慮到他因患癲癇症而多年無法工作，加上案件延誤及受到長時間精神壓力及煎熬等，判其囚5個月。



被告朱啟輪（現時40歲），被控於2019年10月27日，在香港九龍何文田亞皆老街117-121號外，無合法權限或合理辯解，而攜有攻擊性武器，即2個能發出雷射光束的裝置。

裁判官接納被告經歷坎坷 考慮到案件延誤等 酌情減刑

辯方求情指，被告父母離異，母親攜胞妹移民美國，父親則於七年前患癌去世。另被告中學畢業後本欲投身社會，卻因腦癇症病發，一度昏迷留醫深切治療部。他出院後曾從事搭棚工作，但卻在工作期間再次暈倒，故他過去10年均聽從醫生意見而未有工作，依賴綜援為生。辯方又透露，被告遇上有壓力或緊張之時會容易病發，還押期間曾病發入院。

裁判官林子康判刑指，雖接納被告過往經歷坎坷，但本案牽涉兩枝鐳射筆，可以造成很大的傷害，案情嚴重。幸而被告案發時未實際使用鐳射筆，沒有造成警方及市民受傷，加上考慮到案件延誤、被告身體狀況等，酌情減刑，判囚5 個月。

案件編號：KCCC1546/2022