今日必看8分鐘｜滑翔傘意外事主墮坡傷口見骨｜大埔男子蒲吧遇襲

滑翔傘意外調查｜女事主墮坡傷口見骨 質疑警員教練無檢查安全扣

台灣上周發生致命滑翔傘意外，安全扣環鬆脫，香港10月亦發生類似事故。一名內地來港工作的女子，上月於馬鞍山同乘雙人傘，起飛僅三秒就失控墮坡。事發片段所見，疑安全扣環無扣好或裝備有問題肇禍。事主小腿粉碎性骨折，要做三四次手術。涉事教練是警員袁偉傑，他拒絕回應事件，他宣稱有美國的滑翔傘教練資格亦已過期。警方將案件列作求警協助，民航處正調查意外。

天眼直擊｜大埔男子半夜蒲吧遇襲 偕友擸凳掟雜物擊退6刀手

《香港01》接獲讀者報料及三條閉路電視片段，拍攝到一宗持刀傷人事件。事發地點為大埔運頭角里一間酒吧，而天眼拍攝時間為11月19日凌晨3時21分。片段甫開始，有三人坐在酒吧卡位聊天，未幾有6名男子持刀衝入店內，向坐在卡位內側的男子施襲。遇襲男子反應迅速，即時「彈起」站在凳上閃避刀手，並跨過桌子朝門口方向逃走，但落地時跌倒。多名刀手見狀一擁而上施襲，但男子繼續頑強抵抗，迅速起身推開前方一兩名刀手，並走入吧枱，將雜物掃向刀手。遇襲男子的友人亦擸凳推開刀手，又向刀手投擲雜物。6名刀手見事無可為，跌跌撞撞逃離現場，整個施襲過程僅約20秒。

元朗紅棗田村創興行石油氣公司起火 疑雪櫃過熱引發火警

元朗石油氣爆炸火警。警方今日（22日）晚上9時43分接獲多人報案，指元朗紅棗田村一村屋附近疑有石油氣爆炸，引發火警，部分村民疏散至天台。消防出動搜救隊協助，警員正在現場調查。現場可見，起火地點為紅棗田村內的「創興行石油產品」店舖，內有大量汽水及雜物。消防到場將火救熄，初步調查相信現場沒有發生過爆炸，火警懷疑是其中一部雪櫃過熱而引致，事件中幸無人受傷，惟創興行店面內外均嚴重熏黑，門外附近擺放了多個石油氣罐。

大帽山邊影婚紗相邊放煙火疑違法 拍片行山友驚呼：走唔切死人㗎

環保團體「綠惜地球」在Facebook上載一條由行山市民拍攝及提供的短片，指本周初在大帽山行山時遇到有人在拍攝婚紗相，而懷疑為營造氣氛及效果，有人疑手持點燃了的煙火，拍片的行山友與同伴即時大呼：「小心山火喎.....好危險㗎......睇住火燭喎.....走唔切死人㗎喎。」

人文科課框出爐落實愛國主義 學日軍侵華史、共產黨領導國家成就

小學常識科將於25/26學年落實分拆人文科和科學科，教育局今日（23日）公布人文科課程的框架，涵蓋六個範疇，包括「健康與生活」、「環境與生活」、「理財與經濟」、「社會與公民」、「國家與我」和「世界與我」，佔小學總課時不少於7小時。局方指，課程大致沿用常識科內容，同時加強國民教育部份，建立國民身份認同，以落實愛國主義教育。

跨部門400人演習 模擬跑馬地馬場大火多人受傷 警用無人機搜救

警務處港島總區今日（23日）聯同香港賽馬會、消防處、醫院管理局及聖約翰救傷隊，舉行代號「碎針」的跨部門重大事故演習，逾400人參與模擬跑馬地馬場公眾投注大堂發生火警，導致多人受傷。跨部門隨即展開救援行動，並快速控制場面，盡量減少傷亡。警方在演習中出動無人機，並即時傳送畫面到臨時指揮中心，以提升救援效率，整個演習流程為時約2小時。

獲派皇后山4人公屋單位！2原因後悔想咁做 網民斥：鬼叫你貪新屋

獲派新公屋一樣有不滿！有網民日前於公屋討論區發文，指獲派粉嶺皇后山邨的4人公屋單位，「乜嘢都冇考慮過，就自己簽咗」，單位現時已裝修好，但樓主發現地點對小朋友上學極不方便，而且沒有家人住在附近。他指現時屯門正起新公屋，疑問可否交出單位重新編配，「有單位可以對調就好啦」。帖文被網民鬧爆，指他明顯是排到新樓後未有考慮清楚，「鬼叫你貪新屋皇后山」，又質疑他的目標一樣是屯門的新公屋；部份網民認為適應始終需時，現時最佳方法是讓小孩轉校或者等區內配套慢慢改善。

月薪2萬元招人啃雞腳 徵才條件：嘴大吃相佳、至少5年吃雞腳經驗

內地一食品公司近期招聘「吃飯專家」，開出最高月薪2萬元（人民幣，下同），要求每天能啃雞腳5小時，「嘴大、吃相吸引人為佳」，引起不小關注。