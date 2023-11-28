今日必看8分鐘｜私家車兩撞警車後逃走｜元朗綠的遭「行家」偷竊

車CAM直擊│私家車先後兩次撞警車成功逃走 警員揮棍扑窗：唔好走

九龍城發生可疑車撞警車事件。凌晨近3時，警方於九龍城截查一輛私家車，期間該私家車突然發難，撞開一輛警車及另一輛客貨車，隨即加速逃去。警員見狀立即通知上峰及展開追捕。警方隨後於九龍塘金城道遊樂場對開，尋獲涉案車輛，但空無一人。該車車尾凹陷，左車頭零件外露，損毀嚴重。鑑證人員為涉事車輛套取指模等作證物，警員正搜查車內有否違禁物品，及追查涉案人士下落。警方隨後於九龍塘金城道遊樂場對開，尋獲涉案車輛，但空無一人。該車車尾凹陷，左車頭零件外露，損毀嚴重。鑑證人員為涉事車輛套取指模等作證物，警員正搜查車內有否違禁物品，案件列作「刑事毀壞及阻礙警務人員執行職務」，交由九龍城警區刑事調查隊第三隊跟進，現正追緝兩名年約20至25歲男子歸案。

車cam直撃｜又一單！元朗綠的遭「行家」偷竊 4秒爆窗擸袋走人

再有的士遭爆窗盜竊，一個月內第四宗。今（28日）早約7時半，姓馬（61歲）的士男司機折返元朗德業街近橫洲加氣站取車時，赫見前排乘客位車窗遭打破，車內一個袋不翼而飛，內有八達通、證件、約200元硬幤等。馬男翻看車cam後發現一名男子犯案，對方短短4秒得手，登上對面線另一的士駕車離去全程亦只約30秒。元朗警區刑事調查隊正追緝一名年約40至50歲、身穿黑衫黑褲、白色鞋及戴口罩的男子歸案。

HOUNAX騙案｜多國查冊揭香港公司原名「玖幣」 涉星馬柬跨境電商

繼加密貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙案後，警方及證監會近日調查另一平台「HOUNAX」，涉款1.48億元。該平台宣稱在美國、加拿大、澳洲註冊及擁有牌照，《香港01》查冊發現，該公司原名「NC Block Chain Group Limited」，香港有同名公司，原名為「玖幣」，早於2017年成立，相關公司涉及新加坡、馬來西亞、柬埔寨的「跨境電商」公司，但該公司的網站已無法登入。加拿大、香港公司董事名為「DENG Shijie」，中文名為鄧世傑，報住湖南農村。

車Cam直擊｜尖山隧道私家車兩切雙白線爬頭 失控撼前車釀一傷

網上流傳一段車Cam片段，顯示於昨日（27日）早上約8時20分，一輛橙色私家車沿青沙公路往九龍方向行駛，至近尖山隧道入口時，突然由慢線切雙白線至中線，進入管道後，再切雙白線到快線，惟及後失控撞向前方一輛白色私家車車尾。尾隨車輛見狀，立即打死火燈及收慢車速閃避，險象環生。意外後，捱撞私家車上有一名女乘客心口痛不適，由救護車送院治理。

葵涌昌榮路專線小巴撞女途人 傷者一度被困車底 腳受傷送院

今日（28日）上午6時56分，葵涌昌榮路近國瑞路，有專線小巴撞倒一名老婦。姓梁傷者（81歲）一度被困車底，由消防員救出，腳受傷送往瑪嘉烈醫院治理；警方正調查意外原因。

國家航天代表團：載荷選拔最後階段 期待有香港人進駐中國空間站

中國載人航天工程代表團今日（28日）抵港，進行四日訪問。代表團下午在會展舉行記者會。中國載人航天工程辦公室副主任林西強表示，中國第四批預備航天員選拔工作，已經進入最後階段，當中包括港澳候選人。航天員陳冬表及王亞平均期待有本港人員加入航天工作，王亞平寄籲有意加入航天事業的青年「夢想就像宇宙中的星辰，看似遙不可及，但只要你努力就一定能夠觸摸得到」。

思覺失調青年離院後墮樓亡 母控訴醫院疏忽照顧後推卸責任無交代

年僅20歲的陳明鋆兩個月前確診思覺失調，上月13日前往葵涌醫院日間復元中心接受精神復康訓練，惟中途自行離開，返抵葵涌石籬（二）邨住所自殺，院方卻於事故發生後半小時才得知病人失蹤。事隔超過一個月，其母林女士仍在為兒子身後事勞碌奔波，領取綜援為生的她只能四處告貸，如今她的經濟狀況莫說是展開民事訴訟向醫院討回公道，連安置兒子的骨灰亦有困難。