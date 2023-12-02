今日必看8分鐘｜貨車遇劫失2800萬iPhone｜古董車九龍城區危駕

葵涌貨車遇劫失｜2800萬iPhone 2男遭禁錮到元朗 4賊錦田燒車

葵涌發生搶劫燒車案。昨日（1日）晚上11時許，兩名巴基斯坦男子在葵涌打磚坪街停泊一輛客貨車時，被兩名非華裔男子持刀上車打傷，並勒令繼續駕駛，兩名男同黨中途上車，搶去車上大批手提電話，總值2,800萬元。

案發前小紅書「曬車」 GTR古董車九龍城區逆線危駕 28歲男被捕

有古董車危險駕駛！昨晚（1日）大約11時，西九龍總區交通部執行及管制組在九龍城區執勤期間，發現一輛日產Skyline GT-R逆線行車，於是在何文田勝利道14號對開將車截停，涉嫌「危險駕駛」罪名將司機拘捕，並拖走車輛作進一步檢查。

有片︱荃灣福來邨辦館2歲貓咪「樂樂」被抱走 老闆娘促盡快歸還

荃灣福來邨出現偷貓賊，永泰樓地下一間辦館飼養的2歲大虎紋貓「樂樂」，於周三（11月29日）被一名男子抱走。老闆娘憂心愛貓下落，連日來在福來邨一帶尋找不果，今日（2日）報警求助。閉路電視拍攝到，偷貓賊進入辦館一分鐘便抱走貓貓。老闆娘指飼養的另一隻貓也因為「樂樂」失蹤茶飯不思，呼籲偷貓賊盡快交回。人員接報到場，經初步調查，案件列盜竊，交由荃灣警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。警員正追緝一名年約30至40歲、蓄黑短髮男子，案發時戴眼鏡，穿著藍色外套、灰色短褲和白色波鞋。

有片｜油麻地眾坊街爆水管狂噴6層樓高水柱 路面水淹成河

今日（2日）下午3時10分，警方接報指，油麻地眾坊街41號近榕樹頭對開馬路有水管爆裂，噴出6米乘8米高水柱，水務署派員到場善後。網上相片可見，水柱近6層樓高，水花四濺，路面被水淹成河，儼如水舞間，有網民留言戲稱「榕樹要淋水」。

車Cam｜長沙灣母女疑衝燈過路 車輛急煞仍撞到 女乘客失聲尖叫

長沙灣今早（2日）發生輕型貨車撞途人意外，一對母女疑因衝紅燈過馬路被車撞倒，事發時的車cam片段在網上流傳。影片所見，今早10時許，涉事車輛沿長沙灣道往深水埗方向行駛，駛至興華街交界時，由於行車交通燈號為綠燈，遂繼續前行。其時一對母女在行人過路處急步過馬路，驚見有車駛至已嘗試停步，而司機見狀亦立即響咹及煞車，車上女乘客更失聲尖叫連連，惟車輛終收掣不及，撞跌該對母女。

銅鑼灣利園天降「玻璃雨」釀兩傷毀3車 車主：好驚呀以為落雹

銅鑼灣天降「玻璃雨」，兩人受傷3車被毀。今（12月1日）午2時許，恩平道28號利園二期一塊玻璃幕牆爆裂，玻璃碎從天而降，兩名女途人猝不及防被擊傷；大廈對開3車輛亦遭殃，擋風玻璃及車頂等位置損毀。有車主驚魂未定稱：「全部都係玻璃呀，我好驚呀，以為落冰雹！」警方經調查後，相信有工程公司移除兩塊180厘米乘152厘米的玻璃時，其中一塊爆裂，碎片擊中一輛輕型貨車及兩輛私家車，兩名姓黃（51歲）及姓甄（56歲）女途人則被擊傷頭、手腳，同被送往律敦治醫院治理。

郭卓堅司法覆核三會提名敗訴 麥美娟：為選舉制度提供堅實基礎

「長洲覆核王」郭卓堅司法覆核三會提名機制，日前被裁定敗訴，民政及青年事務局局長麥美娟指，裁決為選舉制度提供堅實的法律基礎，判詞認為三會成員代表了不同社會階層，具有廣泛的代表性，提名制度符合選舉的相稱性，並且回應公眾的質疑。

公屋｜港媽二派寶田邨 現場見鹹濕伯昅短褲女仲… 1點網民勸拒絕

【公屋／屯門公屋／屯門三寶】差過屯門三寶？有港媽兩母女輪候公屋5年，首派富蝶邨拒絕後，二派獲屯門寶田邨月租1,348元月租單位，親身前去看環境時遇到兩情況，擔心正就讀中學的女兒出入不安全。許多網民力勸港媽拒絕，認為中轉屋本身即使拒絕也不計編配，而「 寶田簡直一個災區」，品流複雜很多單身老人和道友，甚至形容是「屯元天最差屋邨」；但亦有邨民認為寶田的交通方便，「如派高層也可接受」。港媽聽完網民意見後，始終搭擔心女兒出入安全，已決定拒絕。

驚！綠燈這樣過馬路 小紅書男被罰$2000嚇暈 網民驚：我常這樣

不守交通規則過馬路，可被罰款2000元！有男生於小紅書發文表示，他日前於交通燈號亮起綠燈時，以斜線方式過馬路，結果被警察攔下，要罰款2,000元，直指「被嚇暈」；苦苦哀求下，警察只記下其身份證資料，便說「沒事你走吧」放他離開，感嘆「我也好委屈，內心覺得好神經啊」。但樓主仍擔心最終是否會被罰款。

雙子座流星雨12.15大爆發 每小時流星數、觀賞時間、地點一文看

雙子座流星雨2023｜2023年來到最後一個月，雙子座流星雨將於12月15日壓軸登場。香港太空館指，今年雙子座流星雨的每小時天頂流星數（ZHR）預計為150，意味在高峰時在黑暗地方觀測，每小時或會見到30粒流星。下文將介紹雙子座流星雨的最佳觀賞時間、地點。