深圳即買即退稅條件多　限萬象城商戶購物　只准蛇口坐船返上環客

自疫情結束後，各地政府為刺激經濟，均推出政策吸引旅客。深圳自本周一（11日）起，試行「即買即退」的離境退稅政策，引來本港社會轟動。《香港01》北上直擊，發現退稅條件並非想像中簡單，旅客必須經寶安國際機場或蛇口郵輪母港離境，才可申請退稅。由於辦理退稅手續時，需要刷信用卡預授權擔保，故一旦違規，例如經由羅湖或福田等口岸離境，信用卡便會被扣款。最終賠了夫人又折兵。



雖然蛇口郵輪母港有航線往返上環碼頭，不過每日只提供3班，即使經網上平台購買優惠船票，普通位亦收98港元。有學者認為，除非某些品牌的限量版於香港全線缺貨，否則港人不太可能會北上購買奢侈品。



消費金額上限11萬元 須填承諾書遵守條款

深圳「即買即退」離境退稅出爐後，有港人誤以為到山姆超市購物亦能退稅，更有評論認為深圳將「榨乾」本港的消費力。其實現時該政策仍處於試行階段，目前首批23間試點商店，均位於羅湖的華潤萬象城。《香港01》本周三（13日）北上觀察，發現不如港人所想像，退稅限制重重，需要「過五關斬六將」。

旅客若要即場辦理人民幣現金退稅，必須到萬象城二期一樓的退稅櫃檯。其指南顯示，消費金額規定為人民幣500元至11萬元；旅客並要填寫同意書，承諾在購物後17日內，經寶安國際機場航空口岸或蛇口郵輪母港，攜帶或托運該貨品離境；且離境日距離入境日不得超過183日。

若經陸路口岸離境 信用卡將被扣款

至於走漏洞又是否可行？指南便提醒，在商場辦理退稅時，除了填寫同意書，並要刷信用卡預授權擔保。其後離境時辦理退稅貨品檢驗手續，在確認單據等資料無誤後，相關機構才會解除信用卡預授權擔保，旅客一旦違規便會扣款。

換言之，港人若要享用退稅優惠，不能經羅湖、福田、深圳灣等陸路口岸離境，最簡便的方式是從蛇口郵輪母港，乘坐渡輪返回上環碼頭。目前該航線每日僅得3班船，船程約50分鐘，經Klook等平台購買優惠船票，普通位收98港元（原價約133港元）。

其實「即買即退」離境退稅政策已在北京、上海、廣州、杭州及成都試行，深圳為全國第6個試點城市。翻查資料，各地的政策大同小異，部份可選銀行轉帳或第三支付平台，但同樣需要信用卡預授權擔保，並須經由當地的口岸離境，例如廣州的白雲國際機場口岸；上海則是上海浦東國際機場、鐵路上海中心。

學者︰除非限量版本港全線缺貨 港人才可能北上購買

恒生大學市場系高級講師殷暉表示，內地奢侈品所收關稅為20%至55%，認為深圳即使推出退稅政策，港人仍然會留港買奢侈品。不過他指出，若某些品牌的限量版於本港全線缺貨，人民幣匯率下跌加上退稅政策，則可能增加購買的吸引力。「香港人好識計數，如果唔係平好多，係唔會專登跑上去買。」

恒生大學市場系高級講師殷暉。（受訪者FB相片）

深圳語言及簽證不便旅客 不影響香港購物天堂地位

問到香港購物天堂的地位會否被挑戰。殷暉認為，深圳對於海外旅客而言，語言及簽證已是一個問題，加上他們的居住地不缺乏國際品牌，香港長久以來已打造「正牌」的形象，認為毋須感到擔憂。「例如好多外國人鍾意去海南島渡假，但呢方面都唔係香港嘅競爭對手。」

殷暉並表示，即買即退稅為內地的國家政策，只是現在輪到深圳推行，並非特地為爭奪香港客源。但他提醒本港零售商應有所警惕，當鄰近城市接連出招時，不能只靠政府推動消費，業界亦應提升旅客的購物體驗，以及吸引港人留港消費。