鰂魚涌公園槍殺案　女被告提神志失常原則爭議　明年5.8終極上訴

女保鑣詹心桀不滿姨舅未及早分配外婆遺產，及指他們未好好照顧其母，在鰂魚涌公園突拔槍向姨舅發射，釀成兩死兩傷。她前年被裁定謀殺及射擊傷人罪成，被判囚終身。她早前要求上訴至終審法院被拒，終院今（18日）處理逾時上訴許可申請。詹質疑神志失常減輕刑責原則，若將舉證責任歸於辯方，屬不合理地減損被告的無罪假定權利。終審法官聽罷陳詞後，決定批出上訴許可申請，排期至明年5月8日審理。



上訴人詹心桀(48歲)被裁定2018年6月26日謀殺其二姨詹少芬（80歲）、四舅父詹鎮基（62歲），及在同日射傷二舅父詹前駒（事發時72歲）和三姨詹小慧（事發時60歲），意圖致他們身體受嚴重傷害。被告詹心桀因槍傷及槍殺4姨舅，被判囚終身。

女被告詹心桀不滿被裁定謀殺等罪成，向終審法院申請終極上訴獲批出許可。(網上影片截圖)

案發經過及主要證人供詞。(詳看下圖)

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詹的代表律師指出，《殺人罪行條例》第 3（2）條中提及的神志失常減輕刑責的原則辯護，將減責神志失常舉證責任置於辯方，此舉與被告的無罪推定權利有抵觸，質疑條例不合理地減損被告的無罪假定權利。

法官林文瀚質疑，控方或難以證明被告是否有神志失常。上訴方解釋，政府臨床心理學家可於案發後即時為被告作診斷，相反辯方聘請的專家在案發後數年才有機會作出診斷。由此可見，政府的專家比辯方的專家較有優勢。

案件編號：CACC153/2021