羽田客機起火｜還原379人逃生奇蹟　冷靜、專業、合作助全員脫險

日本東京羽田機場周二（2日）有客機起火，一架北海道飛抵羽田的日航客機降落期間，在跑道上與日本海上保安廳一架定翼機相撞，客機陷入火海，造成5死15人受傷，客機全員在起火前順利撤離。



有乘客稱能成功逃生是奇蹟、有乘客讚揚日航空姐專業，能在最危險時，令乘客保持冷靜及安全離開飛機、亦有香港專家直言，今次事故中客機全員順利撤離，在飛機設計、操作程序和機組訓練均有完美發揮。《香港01》綜合多名乘客事後受訪內容、及社交媒體帖文，嘗試還原逃生過程。



▼1月2日 日本羽田機場日航客機與海上保安廳定翼機相撞後起火▼



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日航（JAL）A350型客機（航班編號JAL516）周二（2日）從北海道新千歲機場起飛，前往羽田機場，載有乘客與機組人員共379人，在羽田機場跑道降落時，與海上保安廳一架定翼機發生碰撞。事發後，客機陷入火海，但機上全員全數成功逃生，但載有6人的定翼機有5人罹難，機長重傷。

綜合多名乘客事後受訪內容、及社交媒體帖文，日航客機在與定翼機發生碰撞後，仍繼續在跑道上滑行。一位賬號名稱是「あ」的網民，在事故後於社交媒體上發布兩段於飛機內拍攝影片、和一張在機場跑道拍攝飛機的相片。

在其中一段12秒的影片中，可以見到客機仍在跑道滑行，疑似左側機腹冒出火光，但當時機上的乘客仍然安坐在自己的位置上。而另一則影片則見到機艙已濃煙密佈，機艙內燈光熄滅，乘客們緊張站起，亦有人嘗試離開，機組人員則在叫嗌維持秩序。

據路透報導，一名28歲的東京居民subasa Sawada在逃生後受訪指，在下飛機約10分鐘之後聽到一聲爆炸聲響，形容能逃出是奇蹟，「如果我們再晚一點下機可能就死了。」另一名59歲的乘客則提到，即使有些乘客感緊張焦慮，在機組人員很快啟動逃生梯後，乘客也開始有秩序地下機。

機上其中一位乘客張先生是留日工作的港人，他早前接受《香港01》電話訪問時提到，自己坐在飛機近機翼的窗邊座位，在機頭車轆著地時，感受到「hard landing（硬着陸）」，當時他透過身旁的飛機窗戶，赫見引擎冒出火光及濃煙。

張先生指，起初機上乘客未有太大反應，惟不久後有乘客發現起火，便開始焦急欲盡快離開機艙，機組人員立即呼籲乘客保持冷靜等候指示，同時聯絡機長尋求下一步安排。大約一分鐘後，機組人員便表示可離開機艙，打開機門讓乘客用逃生滑梯逃離飛機。

他都提到，逃生期間未有太大混亂，過程尚算順暢，乘客均有聽從機組人員指示，十分合作。離開機艙後，他發現消防員已經趕抵，正在向機身射水，由於聽到有人說飛機引擎有可能爆炸，他跟其他乘客們及後逃至距離飛機約100多米，其後便聽到爆炸聲。

當眾人逃離飛機後，機組人員指示每10人圍一圈，在點算好人數，便安排他們返回客運大樓，並在一房間中填寫個人資料，航空公司亦有向乘客派發飯團、蛋糕及飲品等，並為有需要乘客安排住宿。張先生形容全機人能安全逃生屬「不幸中之大幸」，並讚揚日航空姐專業，有能力在最危險的時候，令所有乘客保持冷靜及安全離開飛機。

▼1月2日 港人乘客經歷日本航空客機着火事件▼



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香港工程師學會航空分部副主席詹永年在電台訪問中指，飛機的適航標準中有「90秒測試」，即要求飛機如遇降落失事、需緊急疏散時，須在黑暗環境、並且是全架機滿載的情景下，全員在90秒內撤出飛機。

他提到，90秒設定已沿用多年，是源於飛機在設計上能在意外起火時，抵禦最少兩分鐘。然而，要做到並不容易，回顧2016年杜拜機場的飛機事故，當時情況混亂，有乘客走來走去、取行李，全員逃出機艙前後花上6分鐘。

詹永年認為，今次事故中的疏散，在在飛機設計、操作程序和機組訓練均有「完美發揮」。他提到，日航飛機或因物料，抵禦時間長於兩分鐘，在逾兩分鐘後才完全陷入火海，而日航飛機有八個逃生口，今次只用上三個，過程也有秩序，客機全員終順利撤離，在乘客質素及機組人員訓練上均屬「經典」。

據影片所示，乘客們逃生時未有攜帶行李，香港機場地勤服務職工會、及香港民用航空事業職工總會主席李永富受訪時也提醒乘客，在飛機遇到事故，要緊記「生命永遠第一」，不宜攜同行李，一來是避免行李窒礙自己或他人逃生，二來是帶著行李瀡逃生梯時，行李誤傷自己或他人，同時也避免行李有機會划破逃生梯。