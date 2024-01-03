今日必看8分鐘｜羽田客機起火還原379人逃生奇蹟｜屯公吊臂車爆胎

羽田空難｜塔台錄音：指令海保飛機在滑行道等候 日航獲著陸許可

日本東京羽田機場發生罕見空難，一架日航客機在降落時，與一架海上保安廳的定翼機相撞，旋即發生爆炸，客機陷入火海，機上379名機組人員及乘客，僅17人受傷；惟海上保安廳的飛機上，則釀成5死、1人重傷的慘劇。

羽田客機起火 還原379人逃生奇蹟 冷靜、專業、合作助全員脫險

日本東京羽田機場周二（2日）有客機起火，一架北海道飛抵羽田的日航客機降落期間，在跑道上與日本海上保安廳一架定翼機相撞，客機陷入火海，造成5死15人受傷，客機全員在起火前順利撤離。

羽田機場飛機起火 適航標準90秒全員逃離 港專家稱今次完美發揮

日本東京羽田機場周二（2日）有客機起火，一架北海道飛抵羽田的日航客機降落期間，在跑道上與日本海上保安廳一架定翼機相撞，客機陷入火海，造成5死15人受傷，客機全員在起火前順利撤離。

屯門公路吊臂車爆胎 碎片擊中另外3車

今日（3日）清晨6時38分，一輛吊臂車沿屯門公路出九龍，至深井浪翠園對開懷疑爆胎，爆裂的車胎跌出路面，並有碎片四散擊中前後3部車，包括客貨車、私家車及的士。其中一車的女子感到胸口痛，由救護車送院治理。受意外影響，屯門公路往九龍方向近浪翠園快線及中線一度封閉，目前車龍有待消散。

旺角電動單車爆炸起火 警拉報攤檔主走避：唔好理個檔口住

旺角今日（3日）下午有電動單車起火。警方在下午約4時接報，指西洋菜街南街與旺角道交界，有一輛停泊在行人路上的電動單車起火，且曾發生輕微爆炸；消防員到場用滅火筒將火救熄，事件中無人受傷，經初步調查相信火警由電視短路引致，事件無可疑。有片段拍得電動單車起火後，附近報檔女負責人疑擔心檔口受波及，未有離開，到場警員焦急着她「唔好理個檔口住先啦！」並拉着她走避。

獨行匪吼七旬翁提款後箍頸搶劫 警閃電拉無良賊

屯門邁亞美海灣昨日（2日）下午發生搶劫案，七旬翁在銀行櫃員機提款1.4萬元後，被獨行賊跟蹤4公里，其間企圖搶劫。事主反抗力保不失，賊人逃跑的畫面被目擊者拍攝到，警方接報後展開追緝，昨晚以涉嫌「企圖搶劫而襲擊」拘捕一名55歲涉案男子。

開商場App上傳假收據 情侶3個月騙10萬元積分狂購物 重案組拉人

不少商場提供購物儲積分當現金使用優惠，顧客需下載相關應用程式（App）上載收據換取積分。警方上月接獲報案，指懷疑有人在商場提供的應用程式上載曾作竄改的購物收據以騙取積分，經調查後相信有人開設多個假帳戶，自去年10月起在東九龍區3個商場的應用程式上載偽造收據，騙取價值約10萬元的積分，然後把積分當現金購物，或換取優惠券。觀塘警區重案組調查後，昨日（2日）下午在區內拘捕28歲男子及29歲女子，兩人為情侶關係，涉嫌欺詐被扣查。據悉，涉案的程式為新鴻基地產旗下The Point會員的手機程式。新鴻基地產強調，公司一直嚴密監管The Point應用程式之運作，防止虛報、竄改或任何欺詐行為，如發現異常，定當立刻轉交執法部門跟進。

黎智英案｜黎被指發煽動文章挑起憎恨 並刊廣告指全部警員均黑警

壹傳媒創辦人黎智英和三間《蘋果日報》相關公司涉違國安法案，今（3日）在西九龍法院（暫代高等法院）續審。控方第二天讀出開案陳詞，指2019年6月起爆發反修例示威，《蘋果日報》發表多篇煽動文章針對中港政府，挑起市民對警方及政府的憎恨，除報道指執法警員使用過度武力，又以721事件的不合法行為作對比，此外，亦在報章刊登廣告指控所有警員都是「黑警」，又鼓勵市民參與遊行並使用暴力。

多圖｜維港海底5地點發現35種珊瑚 城大：反映維港富生物多樣性

維港兩岸景色怡人，原來海港下另有風景。香港城市大學海洋污染國家重點實驗室（SKLMP）今日發表一項關於維港海底生態系統的研究結果，發現維港有5個重要的底棲生境位置，當中蘊藏35種珊瑚，包括黑珊瑚、石珊瑚及種八放珊瑚物種，反映維港仍有豐富的生物多樣性，底棲生境的恢復潛力以及海洋生態系的修復可能性。