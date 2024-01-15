今日必看8分鐘｜灣仔車禍男死者為名醫何維新｜沙田一田重整業務

灣仔的士落橋捱巴士欄腰撞釀兩死一傷 男死者為整形名醫何維新

灣仔周日（14日 ）發生致命車禍。晚上9時27分，一輛城巴與一輛載客的士，在菲林明道及港灣道交界相撞。消息稱，的士上3人被困。消防及救護員到場救援，兩名男女乘客獲救後均陷於昏迷，50餘歲男傷者被送往瑪麗醫院搶救、40餘歲女乘客被送往律敦治醫院搶救後，惜她證實不治；而的士女司機亦告受傷，清醒送往律敦治醫院；巴士男司機則無受傷，被帶上警車調查。現場所見，的士被城巴欄腰猛撞，車框變形凹陷，巴士車頭燈剝落，玻璃碎片散落一地。警方正調查車禍原因。

荃灣水電男工高處墮停車場亡 工廈外牆有棚架工程

今日（15日）上午9時許，警方接獲荃灣工業中心保安報案指，一名43歲姓李男工人倒臥停車場位置，懷疑他從高處墮下。救護員到場證實事主死亡，以白布遮蓋屍身。停車場地面遺下口罩和安全鞋，死者身上有一抽鎖匙。

馬鞍山單車漢落斜自炒撞鐵柱 昏迷送院救治

今（15日）早7時許，警方接報馬鞍山馬鞍山村路近一迴旋處，一名30歲姓黃男子踩單車期間懷疑自炒，倒地昏迷。警方及救護車接報到場，據報男子踩單車沿馬鞍山村路往恆安邨方向落斜時，懷疑失平衡撞向路邊鐵柱。事主頭部受傷，昏迷被送往威爾斯親王醫院搶救。警員將事主隨身物品帶走，案件仍在調查中。

一田百貨沙田店收縮 港人料北上熱潮所致 內地客讚一田好過山姆

新鴻基地產旗下的一田百貨位於沙田旗艦店宣布，將進行業務重整，部分專櫃2月13日年初四為最後營業，超級市場將照常營業，而化妝專櫃、休閒／運動服飾及內衣飾品等將停止服務。有沙田居民認為，受疫情加上北上熱潮影響，令一田部分業務結束營業；不過也有來自惠州的旅客，大讚一田不設會員制，比山姆、Costco等超市更「接地氣」，「如果有兩間（山姆超市、一田超市）挨埋一齊，我一定揀一田。」

$4.9億液態可卡因偽裝成白酒 海關歷來最大宗 截海運貨櫃拘兩男

海關偵破歷來最大宗販運液態可卡因案件，在一個由巴西抵港、報稱載有逾700箱的紅、白餐酒及果汁的海運貨櫃內，檢獲共444公斤偽裝成「白酒」的液態可卡因，市值4.9億元。海關人員再在長達26天的監控遞送行動中，拘捕兩名涉案非華裔男子，並正繼續調查案件，不排除有更多人被捕。

啟德女工被機器夾傷頭 戴頸箍送院治理

啟德發生工業意外，今日（15日）下午2時18分，警方接報啟德承豐道承啟道交界一地盤女工人，被較剪式升降台夾到頭部，陷入昏迷。救援人員趕往現場，用吊臂運載傷者到地面，再由救護車送往伊利沙伯醫院治理。事主在工友陪同下送院，戴上頸箍，痛苦呻吟，須以氧氣罩協助呼吸。警方正調查事件。

消委會唇膏｜GIORGIO ARMANI等唇釉含可致敏重金屬 八成含MOSH

消委會測試市面上30款唇膏、唇釉或液體唇膏，在BOBBI BROWN、MAKE UP FOR EVER、MAC、ESTÉE LAUDER、LANCÔME、ettusais、GIORGIO ARMANI、和NARS等款樣本檢出的兩至三種可致敏重金屬，並發現八成樣本檢出可能會積累人體的礦物油物質MOSH，當中5款同時檢出MOAH。

消委會益生菌｜Procalun、PicoLabb含糞腸球菌 世衛不建議服用

消委會益生菌｜益生菌產品一直被大眾以為是健康之選。不過消委會今日（15日）公布的測試發現，並非所有產品均適合服用，部分樣本如PicoLabb Formulas特效益生菌、Procalun東大科研17益菌元，成份中含有糞腸球菌，根據世衛建議，該菌安全性仍有待確認，不建議服用。

電線槽醜聞｜148項測試無包已完工程 新入伙居屋、公屋疑未達標

醫管局去年11月證實廣華醫院電線槽鍍層未達標，建築署稱會化驗148份現正進行的電線槽工程合約，但未有包括近年完工工程。《香港01》到剛入伙約一年的東涌新居屋裕雅苑、落成數年的公屋滿東邨及碩門邨（二期）實測，包括停車場及垃圾房等位置，測試逾200次未達標，只有約10次符20微米鍍層厚度標準。