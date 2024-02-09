美斯之亂｜消息：Tatler回水機會高 最快今公布退回門票部份款項
撰文：陶嘉心
出版：更新：
國際邁阿密（Inter Miami CF）周日（4日）對香港隊表演賽，萬眾矚目的阿根廷球王美斯 （Lionel Messi）穿波鞋在後備席齋坐，沒有出場，被全場報以噓聲。報稱因傷患不能上陣的美斯，周三（７日）在日本對戰神戶勝利船時後備入替，踢足30分鐘「活躍自如」，引起更大不滿，內地官媒甚至評論指不排除涉政治原因。
逾千球迷向消委會投訴要求主辦方「回水」，消息指香港主辦方Tatler Asia最快今日（9日）宣布，向球迷退回部份門票款項。
▼2月4日 球迷不滿球王美斯無上場要求回水▼
+8
消委會、海關及警方連日來接獲大批入場球迷投訴。截至昨日下午5時，消委會共接獲1,178宗相關投訴，涉款810萬元，最高一宗涉款約8.2萬元，投訴人共購買17張貴賓門票。
▼2月7日 美斯在對神戶勝利船踢足30分鐘▼
+3
▼2月4日 球王美斯坐足全場無落場▼
+2
2月4日 國際邁亞密對香港隊表演賽▼
+8
美斯無上場｜TatlerAsia主席：撤回申請1600萬政府資助（附全文）美斯日本｜《環時》：不能排除外部勢力讓香港難堪的猜測可能性美斯無出場｜鄧家彪限時Tatler一周內回水 否則組織苦主入稟索償美斯無出場｜原擬要求用特權法召美斯解釋？ 吳傑莊因一事叫停獨家．美斯缺場｜國際邁亞密戲金曝光 消息：Tatler付5000萬港元美斯香港無上場｜消委會投訴破千宗 涉款逾800萬 最高涉約8.3萬美斯香港｜港府日後拒美斯入境？入境處長：不評論但理解市民不滿美斯無出場｜大型體育活動委員會未向Tatler撥款 將檢討審批制度美斯香港｜「退錢哥」感背叛剪波衫不再為他花分毫：點解傷害我哋美斯日本上場｜楊潤雄：場上活躍自如 主辦方和球隊要向市民解釋美斯日本上場｜體育專家稱如因傷在港無法出賽 需兩星期才復原美斯無上場｜Tatler 雖撤資助申請 楊潤雄：政府仍會按法律調查美斯無上場｜政府僅與Tatler商美斯須落場 不知與國際邁阿密協議