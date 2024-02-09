美斯之亂｜消息：Tatler回水機會高　最快今公布退回門票部份款項

國際邁阿密（Inter Miami CF）周日（4日）對香港隊表演賽，萬眾矚目的阿根廷球王美斯 （Lionel Messi）穿波鞋在後備席齋坐，沒有出場，被全場報以噓聲。報稱因傷患不能上陣的美斯，周三（７日）在日本對戰神戶勝利船時後備入替，踢足30分鐘「活躍自如」，引起更大不滿，內地官媒甚至評論指不排除涉政治原因。



逾千球迷向消委會投訴要求主辦方「回水」，消息指香港主辦方Tatler Asia最快今日（9日）宣布，向球迷退回部份門票款項。



▼2月4日 球迷不滿球王美斯無上場要求回水▼



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消委會、海關及警方連日來接獲大批入場球迷投訴。截至昨日下午5時，消委會共接獲1,178宗相關投訴，涉款810萬元，最高一宗涉款約8.2萬元，投訴人共購買17張貴賓門票。

▼2月7日 美斯在對神戶勝利船踢足30分鐘▼



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▼2月4日 球王美斯坐足全場無落場▼



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2月4日 國際邁亞密對香港隊表演賽▼



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