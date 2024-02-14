今日必看8分鐘｜青衣龍運巴士硬撼兩車｜將軍澳女保安遭狗咬傷

車cam直擊｜青衣龍運巴士硬撼兩車 管制區職員驚險狂奔撿一命

青衣北岸公路今午（13日）發生驚險車禍，一輛龍運巴士疑收掣不及，連撞前方因壞車停低的另一輛龍運巴士及青馬管制區工程車，造成3人受傷。據「車cam特警」獲得的片段可見，當時一名身穿反光衣、相信是管制區男職員正正站在工程車旁，肇事巴士駛至先硬撼工程車，職員慌忙「雞咁腳」狂奔逃命，僅約一個身位大難不死，避過一劫跑到壆邊後，更一度垂頭「手指指」，驚魂未定，猶有餘悸。

有片｜將軍澳女保安遭狗咬傷 狗主不顧而去

將軍澳發生狗咬保安員事件。昨日大年初三（12日），唐賢街一商場一名女保安巡邏期間遇到3名放狗男女，卻慘被一隻小狗咬傷左小腿，須報警送院，惟狗主等人不顧而去。狗咬過程全被閉路電視輯錄，可見3名男女帶同4隻小狗散步，當時均無牽着狗繩，其中一隻小狗無故撲向女保安咬人，放狗男女其後逗留不足20秒，便悉數離開現場。受傷女保安炮轟對方不負責任，亦擔心下次有其他人因此受傷：「佢哋要有責任心，我唔係要賠償，而係要道歉！」

中瑞混血兒旅客躺中環ifc二期平台 惹墮樓驚魂

今日（14日）早上8時許，中環國際金融中心（IFC）二期保安巡邏時，赫見一名男子倒臥於一樓室內平台位置，昏迷不醒，懷疑他從高處墮下，大驚通知上級及報警求助。救援人員接報到場，證實虛驚一場，發現該名男子純屬「借宿一宵」，並非從高處墮下。

現場消息指，事主為一名中國瑞士混血兒旅客，今日是他在港旅遊第9日。今日凌晨5點許，事主尋覓地方借宿休息，途經發現IFC已經開門，一樓有一處地方可以躺下小睡，遂爬梯誤闖只限職員進入範圍內休息，直至今晨IFC保安巡邏驚見事主躺臥地下。警方在現場向他問話後，將事主放行。

2港人大鬧台灣飛香港航班被逐 自稱聖母罵蔡英文不親接待

據台媒TVBS新聞網等報道，大年初三（12日）下午一個從桃園國際機場飛往香港的航班上，有2名香港旅客（一男一女）突然情緒失控，咆哮自稱是「天主聖母瑪利亞」，還罵台灣的總統蔡英文竟不親自接待等，2人最終在班機上遭航警帶離，導致班機延誤近2個小時。

網上流傳現場影片更顯示涉事男子遭數人（包括疑似航警）從座位上拉走的情況，涉事女子則在旁用普通話質問：「你們是男人來的？」女子離開時用廣東話重覆稱「你哋一定受到天讉」。

荃灣家貓走失 飼主沿喵聲尋困樓下店舖招牌 消防愛協設籠誘捕

荃灣發生家貓走失事件。貓咪女飼主李姑娘及其外傭，於昨日（13日，年初四）深夜11時許，在荃灣街市街與川龍街交界一幢住宅大廈外，以電筒向上照，並拿來木梯爬上一間店舖的燈箱招牌，予以敲打，期間竟有「喵」聲發出。

途人見狀上前查問，得悉其黑色身、白色肚、年約5歲的家貓「小黑」，於初四凌晨時走失，四下尋找卻蹤杳。直至昨深夜時分，竟聽到有貓叫聲，兩人隨即沿喵聲尋找，最後發現聲音在該店舖燈箱內。途人聞言即代為報案求助，

消防員於今日（初五）凌晨零時左右接報到場，先用電筒四下探照，再用微型鏡頭工具，伸入燈箱後面了解情況，初步發現一頭貓隻，愛護動物協會人員亦到場協助。經過一個多小時的研究，惟恐強行拆除招牌燈箱會弄傷貓咪，或驚嚇四竄，故救援人員決定用貓糧加設籠誘捕，希望貓咪能自行入籠。

情人節花墟變花海 少男臨急抱佛腳購11朵白玫瑰 逢女朋友都會買

今日是2月14日情人節，在旺角花墟，各花店都由原來的年花轉攻玫瑰花，洋溢着浪漫的氣氛。不論結婚多年老夫老妻，還是只拍拖數月情侶，不少男士都一早來選購選購花束，雖然「臨急抱佛腳」，但心意最重要。

有拍拖剛一個多月的少男笑言，「逢女朋友都會買花」，覺得價錢上分別不大，「因我年年都臨急抱佛腳，唔算太貴。」亦有結婚十多年男士藉情人節買花哄老婆，非年年買花的他希望今年給太太驚喜，

花墟花店表示，今年生意比往年差，料受經濟環境影響，加上市民趁着長假期北上及去旅行等，而男士出手方面沒有以往闊綽，比起大束的鮮花，今年更多人買手抱花束。

Chubby Hearts情人節｜設計師快閃花墟：香港既傳統亦摩登很迷人

巨型飄浮紅心裝置Chubby Hearts從英國越洋而來，不止中環有巨型紅心，香港多處也有快閃紅心出現，供大眾打卡。設計師Anya Hindmarch今日（14日）下午去到其中一個快閃地旺角花墟，她說選擇此處其中一個原因是知道情人節很多人會來買花。她又透露，自己早在90年代到訪香港，對香港的文化、景色、美食甚為著迷，特別是香港既有傳統文化、也有現代摩登的元素，令她最為著迷。

新春金多寶｜士丹利街投注站午飯排兩條街 打工仔稱中頭獎即結婚

六合彩新春金多寶｜【金多寶六合彩/六合彩金多寶2024/新春金多寶 2024/新春六合彩】新春金多寶今晚（14日）攪珠，頭獎可高達1.18億元魔力下，歷來最多人中獎的中環士丹利街投注站旺上加旺，中午有大批市民排隊打算一試彩運。據職員透露自12點起人龍已排至德己立街外，記者現場觀察後來更排至後面的威靈頓街。撞正情人節，有趁午飯時間前來投注的市民指，若然能夠幸運中獎，會馬上考慮結婚；也有低調的打工仔稱，倘若有幸中獎，或會如常生活，會選擇低調做人。