心跳時快時慢勿成習慣　心房顫動變中風為常人五倍

心跳突然紊亂加快，相信大家都會提高警惕，但原來不少人習慣了心臟時快時慢的感覺後，便不自覺忽略，紊亂的心跳甚至可能半夜熟睡時才出現，令大家防不勝防。據經驗，心房顫動容易侵襲年紀大、肥胖、糖尿病或高血壓人士，引起中風機率更是常人的五倍。高危一族特別要留意，千萬勿忽視心悸、心翳或暈眩症狀。



撰文：醫善同行醫學顧問、心臓科專科醫生李家輝



醫善同行醫學顧問、心臓科專科醫生李家輝

心房顫動是心律不正的一種，因為心跳的頻率出現問題，心房的電流不規則運作，未能將血液正常地泵至心室，令心房容易積聚血塊。血塊一旦上腦，就會引致中風。

並非所有心房顫動患者都會出現明顯症狀，有症狀者一般會有心悸、心口翳、暈眩、氣促，亦有機會肺積水。患者的心跳會時快時慢，快的情況下，有機會由正常的每分鐘60至100下，升至120至200下左右。

心房顫動一般分三個階段，最早期是陣發性，大部分時間心跳正常，但會突然間有短時間的心跳紊亂，可能持續少於一分鐘至48小時不等，隨時間有機會發作得愈密及愈長。持續性的心房顫動則是發作時症狀持續超過48小時，且不會自行回復正常心跳，要依靠藥物、電擊術或消融術等治療去回復正常心跳。最後階段則是永久性的心房顫動，即使有藥物或手術都無法逆轉病情。

心房顫動是心律不正的一種，因為心跳的頻率出現問題，心房的電流不規則運作，未能將血液正常地泵至心室，令心房容易積聚血塊。（視覺中國）

目前，本港65歲以上人口約有7%患有心房顫動，研究及經驗所見，除了年紀大，患有糖尿病、高血壓、心衰竭、心血管疾病如冠心病或心瓣疾病、肥胖、甲狀腺亢進、吸煙飲酒等人，都較高機會患上心房顫動。

並非所有人都會感覺到自己心跳變快或變慢，尤其部分人習以為常便會忽略；部分人則日間時沒有病徵，熟睡後心跳始出現紊亂，這些情況都令患者難以察覺。不少前來求醫的病人配戴心電圖檢測期間，不一定能捕捉到心跳時快時慢；尤其那些一星期才出現一至兩次症狀的病人，我們就會建議他監測七日的心電圖。如果病人一年才出現幾次心跳紊亂，實際操作上難叫病人全年都「陀機」，我們會建議他購買有心電圖功能的智能手錶，或智能手機心電圖機，有助監察心跳，檢測是否有心律不正的情況。

患者心跳突然加快，無論是什麼情況，應該立即求醫。（資料圖片）

患者心跳突然加快，無論是什麼情況，應該立即求醫。導致心跳快的原因很多，首先要找出源頭，若是心瓣疾病導致，要先做手術解決心瓣問題。甲狀腺亢進、睡眠窒息症也會導致心跳加快。當排除是以上疾病導致後，就能診斷心房顫動是否由左心房的肺靜脈血管電流不穩定而導致。

早期病人可靠服藥減少復發率，或進行脈衝場消融術，較傳統消融術少併發症及有更好預防復發率。另外，醫生亦會判斷病人的中風機率，再決定治療方案，包括是否可處方薄血藥減低血塊形成。若病人不宜服薄血藥，可選擇微創手術，將封堵器植入左心耳去阻止血液凝固成血塊。

有心房顫動的患者，並非完全不能運動，只是避免進行太劇烈運動，建議每日進行30分鐘的帶氧運動，例如急步行、行山、行樓梯等，保持身體健康。（資料圖片/顏銘輝攝）

雖然年紀大會增加患心房顫動風險，但事實上，不少健康生活習慣可降低患上心房顫動機會，尤其戒煙戒酒，多做運動及避免三高飲食等，可某程度上減低自己成為高危一族機會。至於有心房顫動的患者，並非完全不能運動，只是避免進行太劇烈運動，建議每日進行30分鐘的帶氧運動，例如急步行、行山、行樓梯等，保持身體健康。

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