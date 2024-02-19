今日必看8分鐘｜竹園南邨16歲仔襲父｜車匙殼內竟藏3塊黃金

疑賭博毀父子情 竹園南邨16歲仔被喚醒上學襲父

黃大仙竹園南邨一名16歲少年疑不滿父親「爛賭」，向來關係不佳的二人今日因上學問題發生爭執。少年情緒激動刺傷父親，44歲何男身體多處受傷，清醒送院救治，其後情況危殆。《香港01》記者重返案發現場，發現涉事單位門口半掩，地上一片凌亂，紙箱、膠袋等散落一地，床邊血迹斑斑，走廊地上亦有沾染少許血跡。鄰居朱小姐表示，今早（19日）約7時半聽到兩名男子的爭執聲，但她不敢開門察看，爭執聲持續了一段時間。她又指，涉案人僅搬進來一兩年，故不太認識他們，亦與他們甚少接觸。

車匙殼內竟藏3塊黃金 男子圖由香港走私至內地 神情緊張遭查獲

中國海關總署微信公眾號近日接連發文，揭發有旅客意圖由香港經深圳灣海關走私黃金至內地時被查獲，其中有人更將黃金藏匿在汽車鑰匙殼內，手法相當罕見。

海港城直擊｜張宇人指店員多過客 顧客：餐廳不用等、停車場位多

農曆新年假過後首個周日（18日），位於尖沙咀海港城的海運大廈，晚上8時後沒有熙來攘往，食肆及店舖未有出現店員多過顧客局面。不過有顧客表示，以往要等候1小時的餐廳，如今可以直接進入，停車場空位比平時多，認為主要原因是不少人北上，令商場人流變少。

海港城cookedDeli今最後營業 食客憶加班醫肚歲月 員工詫異結業

尖沙咀海港城在年三十晚被指職員多過顧客，該商場內屹立22載的美食廣場cookedDeli，早前宣布將在今日（19日）結業。記者在午市到場觀察，發現除了打工仔如常撐場外，也有熟客特意到場懷緬，更謂美食廣場一直陪伴自己渡過不少個加班晚上；有場內其中一檔工作多年的員工指，通關後已生活復常，未料美食廣場會突然關門大吉。

深水埗新北河大樓疑石屎剝落 警方及屋宇署到場調查

今（18日）午11時許，警方接獲港鐵深水埗站A2出口位置多名市民報案，指出口旁新北河大樓置有4塊10吋乘5吋大的石屎墮下。警方及屋宇署接報到場，於A2出口位置旁發現石屎，懷疑從上址一個大廈簷篷剝落，並跌落在一間金舖的門口位置，事件中無人受傷，警方封鎖現場，屋宇署正調查原因。

何永賢呼籲公屋戶申報車輛 若涉虛報或隱瞞 有機會負刑責

房屋局局長何永賢接受《大公報》訪問時預告，會繼續加大住戶物業申報抽查，並加強住戶資產審查，包括查核車輛價值、查核住戶在內地及海外的物業等。

何永賢下午出席簡約公屋動土禮後，現時公屋住戶若有私家車，需要向房屋署作出申報，申報表格列出不同類型的車如何申報、折舊如何計算，市民若不清楚，可以向署方查詢，強調若涉虛報或刻意隱瞞會有後果，更有機會負上刑事責任。

長者醫療券大灣區試點計劃 第三季起增5間醫療及2間牙科機構

政府去年公布的《施政報告》提出 「長者醫療券大灣區試點計劃」，將會擴大適用範圍至大灣區内合適的醫療機構，目標先增加約5間醫療機構及2間牙科機構作試點，預計今年第三季可以陸續投入服務。醫務衞生局局長盧寵茂表示，是次期望集中在大灣區核心實行計劃，同時關懷灣區養老的長者。

警隊吉祥物「提子」海陸空宣傳防騙 蕭澤頤：盼市民攜手提防騙子

警隊今日（18日）在西九文化區舉行「提子海陸空大匯演」，出動防騙渡輪「平安號」及派出1,200隻無人機進行「提子幼兒繪本天空秀」。警務處處長蕭澤頤表示，期望今年「提子」要做到「三個跨越」，可以跨媒介、跨世代及跨越海陸空，可以更「入屋」，成為全港最受歡迎的防騙大使。

警務處公共關係部於昨起（17日）至23日期間，一連七日在西九龍文化區海濱草坪東面，舉辦以防騙吉祥物「提子」為主題的大型戶外裝置藝術展覽「提子親子嘉年華」，首兩日活動已吸引逾一萬人參與。

天氣｜今日有霧及一兩陣微雨 最高24度 本周後期氣溫漸降

今日（19日）為二十四節氣的「雨水」，天文台指一股潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸地區。本港今早有霧，橫瀾島的能見度降至500米以下。天文台預測，本港地區今日大致多雲。早晚有霧及一兩陣微雨。日間短暫時間有陽光。氣溫介乎20至24度。吹輕微至和緩東南風 。