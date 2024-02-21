今日必看8分鐘｜女童卡晾衫架　兄弟拆窗花救人｜李龍基探王青霞

深水埗3歲女卡晾衫架 兄弟上樓拆窗花救人：快一秒救少一秒危險

昨日（20日）早上深水埗黃竹街1J號一幢大廈，有一名3歲女童頭頸卡在晾衫架兩條杆之間，危掛在4樓外牆簷篷位置，險象環生。女童嚇得大喊求救，有兩名熱心街坊聞聲即衝上樓拍門尋覓女童所在單位，千鈞一髮之際捉實女童，幸未釀成意外。警方最終以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕44歲姓李女童母親。

大埔綠的遭旅遊巴追撞釀1傷 揭兩司機同樣違法 1停牌1酒後駕駛

今日（21日）早上9時17分，一輛載客綠色的士，駛經大埔大發街近大盛街時遭尾隨旅遊巴撞上。的士車尾凹陷，車上一名33歲姓梁女乘客感到頭痛，其後由救護車送往大埔那打素醫院治理。73歲李姓的士司機較早前因故被罰停牌，但疑未交出駕駛執照，他拿出來供警員調查，涉嫌停牌期間駕駛、駕駛時沒有有效第三責任保險被捕；而62歲王姓旅遊巴司機的酒精測試超出標準，涉嫌酒後駕駛被捕，兩人現正被扣留調查。

25歲美容師免費歐遊後 行李藏$810萬可卡因 瑞士返港入境被捕

25歲美容師被毒販利誘，收取20萬報酬兼享免費瑞士旅遊，協助帶貨回港。昨日（20日）美容師返港時在機場被截查，結果揭發行李箱內有「乾坤」，連同沐浴露、護髮素及咖啡粉等藏有共8公斤可卡因，巿值約810萬元，該名美容師涉嫌販毒被捕。

啟德冧棚架｜勞工處發停工通知書 重案組探員到場調查

啟德澐璟承富里2號「澐璟」地盤昨午（20日）一幅大型棚架突然倒塌墮地，導致2死3傷。勞工處已發出暫時停工通知書，停止承建商在地盤外牆搭建、更改、拆卸及使用竹棚架。今日（21日）上午9時許，警方重案組探員、勞工處及政府化驗所人員到地盤調查，而墮下的棚架仍在現場，未被移除。下午1時許，東九龍重案組探員到伊利沙伯醫院6樓房間向傷者了解案情。

李龍基探王青霞嘆對方欲多留身邊犯錯 盼網開一面：一出嚟就結婚

藝人李龍基未婚妻王青霞（Chris）涉逾期居留、使用虛假文書等被控6罪，案件押後至4月16日再訊，目前於大欖女懲教所還押。李龍基今日（21日）往懲教所探望未婚妻後表示，對方狀況良好，又相信今次事件後她會學懂教訓，更揚言事件落幕後，會立即與她結婚。

荔枝角郝德傑道赤麂被困鐵欄 消防到場救出

今日（21日）早上6時48分，一隻約1米長的赤麂被困荔枝角郝德傑道8號、近蝴蝶谷食水主配水庫一條小路的一處鐵欄。現場所見，赤麂的前腿和腹部穿過鐵欄，但臀部和後腿則未能穿過。消防接報到場為牠解困，據報該隻赤麂已成年，隨後由愛協人員帶走，將送往嘉道理農場交獸醫檢查。

旺角新興大廈桑拿浴室遭擲燃彈縱火 疑涉感情轇轕 警反黑組調查

旺角發生縱火案。今日（21日）中午12時50分，警方接報指，彌敦道607號新興大廈8樓一間桑拿浴室遭人擲懷疑燃燒彈。桑拿浴室接待處對開位置隨即起火，職員立即撲救，幸無人受傷。警方接報到場圍封門口，現場可見有燒焦痕跡。警方將案件列作「縱火」，由旺角警區反黑組跟進，暫時未有人被捕。

五旬婦遭調戲 男友「護花」被持刀醉漢恐嚇 婦人護男友遭割傷手

深水埗發生持刀傷人案。今日（21日）凌晨2時許，一班人在福華街177號住宅單位打麻雀，其間一名63歲姓張醉酒男子，向一名55歲女雀友出言調戲，加上身體碰撞問題，兩人因而發生爭執，女子不甘受辱通知其51歲男友到場，雙方再度爆發口角，張男見狀衝入廚房取出菜刀出言恐嚇，女子擔心男友遇襲受傷，因而撲向張男阻止，其左手背因而被割傷，男友見狀報警，警員接報到場破門入屋調查，以涉嫌「刑事恐嚇」和「襲擊致造成身體傷害」罪名拘捕張男，女傷者清醒送往明愛醫院接受治理。

23條立法｜鄧炳強：23條法案將推出 料「走佬」人士會繼續抹黑

立法會今天（21日）舉行前廳交流會，討論《基本法》23條立法等議題，保安局局長鄧炳強在會後表示，留意到市民較關注煽動意圖罪、國家秘密及境外干預罪，重申不會因為批評政府就違法，罪行是針對煽動、挑撥性的言語，如果基於事實作正當批評，是不會違法。他又說，政府會在不久的將來推出23條法案，相信已「走佬」到外國的港人會抹黑23條立法工作，「應變反駁隊」會繼續向市民講出真相。

消委會｜過去7年1205宗裝修投訴 75%店家稱拆牆毋須核實牆身性質

本港有230萬個家居住所，當居所出現老化，裝修的需求便龐大。不過家居裝修行業良莠不齊，裝修使費不菲，若消費者不慎選擇不良的裝修公司，便要承擔後果。消委會今日（21日）公布，由2017年至2023年，合共收到1,205宗家居裝修的投訴，平均涉及金額為20至30萬元，最高一宗達270萬元，事主正考慮通過法律途徑處理。