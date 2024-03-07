三八婦女節｜四位女CEO談多元文化　銀行公會主席：啟迪創新思維

香港銀行公會在國際婦女節／三八婦女節前夕舉辦「女性領袖論壇」，由四位香港女行政總裁（CEO）參與專題討論，分享多元共融在現今商業世界與日俱增的重要性。銀行公會主席林慧虹表，擁抱多元文化不但可為企業帶來不同的視角和觀點，更能啟迪創新思維。



「女性領袖論壇」分享多元共融在現今商業世界與日俱增的重要性，吸引200位年輕銀行家及大學生參加。（銀行公會提供圖片）

是次活動邀得財金界及商界的領袖人物出席，吸引200位年輕銀行家及大學生參加。專題討論由香港金融管理局總裁余偉文主持，嘉賓在論壇上探討一系列議題，包括在本身的機構以至香港推動共融文化的策略及所面對的挑戰、締造多元共融環境對招聘和挽留人才的正面影響，並分享個人成為具影響力領袖的心路歷程。

香港銀行公會主席兼滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，現今金融市場環璄瞬息萬變，擁抱多元文化顯得尤為重要，不但可為企業帶來不同的視角和觀點，更能啟迪創新思維。「今天的活動提供一個交流平台，讓講者就推動多元這項重要議題分享真知灼見，鼓勵任何性別的青年人，都可發揮所長。」

「女性領袖論壇」由四位香港女行政總裁參與專題討論。(左起）港交所行政總裁陳翊庭、銀行公會主席兼滙豐香港區行政總裁林慧虹、證券及期貨事務監察委員會行政總裁梁鳳儀、香港總商會主席兼中電主席阮蘇少湄，金管局總裁余偉文任主持。（銀行公會提供圖片）

香港交易所集團行政總裁陳翊庭表示．香港交易所一直致力以身作則，並透過完善相關監管規則及舉辦社區教育活動，積極推動多元共融發展，深信每個人在不同的崗位及角色上發揮影響力，便能在董事會、企業、以至整個職場環境建立多元共融文化。

證券及期貨事務監察委員會行政總裁梁鳳儀表示，促進共融不單是企業的優先事項，得以實現良好的管治、價值觀和提供平等機會，更在日益複雜且難以預測的商業環境中，發揮關鍵作用，成就更佳的決策和更大的靈活性，從而提升業績。金融業及其監管機構應以身作則，成為引領變革的推手，於各級管理層當中推動多元包容。

香港總商會主席兼中華電力有限公司主席阮蘇少湄說出自身經歷感受，「在整個職業生涯中，我即使在一個男性主導的行業工作，亦完全感到自在，沒有被自己的性別受影響，而本身對學習和進步的動力，更讓我面對任何起伏，仍能邁步向前。」她指如今女性在實現夢想的道路上，已擁有無限可能，完全取決於個人所思所想。

金管局總裁余偉文（左一）任「女性領袖論壇」主持，與四位CEO作專題討論，(左二起）證券及期貨事務監察委員會行政總裁梁鳳儀、銀行公會主席兼滙豐香港區行政總裁林慧虹、港交所行政總裁陳翊庭、香港總商會主席兼中電主席阮蘇少湄。（銀行公會提供圖片）

余偉文指出，人才是每個機構最寶貴的資產，「倡導多元共融的工作環境是吸引和挽留人才的一個關鍵成功要素。這需要管理層的全力支持，並配合有效的策略和具體行動將共同價值觀傳遞到所有職級的員工。」