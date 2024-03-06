今日必看8分鐘｜地盤工猝死 子傷痛認屍｜疑遭父掟落樓男童仍危殆

沙田惜食堂地盤紮鐵工人猝死 家人傷痛認屍 女兒泣訴：太突然

55歲紮鐵工人植昔明，昨日（5日）在沙田多石街惜食堂食品製作中心地盤工作期間暈倒，送院搶救不治。死者兩名子女，今早匆匆由深圳來港辦理認屍手續。對於父親猝然離世，他們都十分傷心和感到愕然。死者兒子稱，父親向來身體健康，早前電話閒聊，還說買了新衫返工，沒料「新衫都未着，就走咗喇」。家人希望僱主協助了解事發經過，並施以援手。

九龍城廣場墮樓｜疑遭父親掟落樓 7歲男童仍然危殆

九龍城廣場倫常企圖謀殺案及自殺案，58歲狠父疑因爛賭欠債，在商場天台停車場將年僅7歲兒子掟落樓後，一躍而下身亡；男童脾臟破裂、氣管受創，發高燒性命垂危。男童今日（6日）仍然危殆，繼續留醫深切治療部。九龍城廣場墮樓｜疑遭父親掟落樓 7歲男童仍然危殆

荃錦公路單車隊少年練車遇意外 遭屋苑小巴撞飛數米重創

荃錦公路發生車禍。今（5日）晚近8時半，一輛屋苑小巴沿荃錦公路行駛，駛經屋苑朗逸峯對開時，撞倒一名10餘歲單車少年。少年頭、手、腳受傷重創，出現骨折，由救護車送往瑪嘉烈醫院，幸當時仍然清醒。現場所見，涉事屋苑小巴車頭擋風玻璃爆裂，兩輛單車翻倒行人路草叢，警方正調查意外原因。

華富邨重建︱半世紀藥行提早結業告別街坊 老闆：好心痛呢個決定

有57年歷史的港島南區華富邨，將於本月中敲定重建遷置方案之際，服務了街坊逾半世紀的「華富中西藥行」率先宣告「離場」。不少街坊得悉後，近日陸續到藥行光顧幫忙清貨，更重要是與第二代老闆兩兄弟敍舊，亦有人專程來與兩隻貓店長道別。老闆黃成堅說，花了數十年心血接手經營藥行，又與街坊和員工情同親人，「要做出結業呢個決定真係好心痛」

觀音開庫2024｜長者早上6時排隊借庫求健康 年輕善信為呢樣

觀音借庫｜今晚（5日）11時踏入年廿六子時，本港有習俗「觀音開庫」，在16個可供「借庫」廟宇之一的紅磡觀音廟外，開始前已有上百名善信排隊等待。紅磡觀音廟今早已派發200張頭籌，有長者今早6時已與二三十人排隊，她取得3號籌，稱參拜不為財，只求健康，「觀音娘娘畀到健康已經好開心」；也有年輕夫婦早上前來，順利拿到較前籌號。

觀音借庫2024｜善信透露借8位數 有人嘆經濟差 求健康變求財運

今日（5日）是廿四節氣中的驚蟄，今晚除了是「觀音開庫」之時，亦是一眾善信「還庫」的最後限期。有借有還，善信需還好去年的庫，才可再於今年「借庫」，好讓觀音庇護來年繼續順風順水，而過去人煙鼎盛的紅磡觀音廟，今日亦一如往常提早至下午5時關廟，為今晚子時（晚上11時）準備。

回南天將軍澳大橋變天空之橋 天文台料東北季候風殺到一日跌9度

廣東沿岸風勢微弱。本港方面，今早（6日）橫瀾島的能見度下降至100米以下。香港「霧都」將軍澳清晨大霧籠罩，跨灣大橋仿如浮在空中，變成天空之橋。不過天文台指廣東內陸的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在今日逐漸影響沿岸地 區。天文台預測今日大致多雲及有幾陣雨，初時有霧，市區（天文台總部）日間升至攝氏25度，稍後逐漸下降，至晚上約19度，由吹微風漸轉吹和緩北風，離岸風勢清勁。

公屋｜退休視障人士向房署申請「租金援助」 1原因要先換細單位

視障人士要適應新居所並非易事。近日有年逾60歲的視障公屋戶在網上發帖，表示本與父母及同為視障人士的弟弟同住在4人公屋單位，而父母逝世後，身為戶主的她仍與弟弟居住原單位。而自她3年前退休後，經濟能力開始下降，應付租金有一定困難，近日她打算申請房署的「租金援助計劃」以暫時寬減租金，不過因她現居單位面積超過其家庭人數的最高編配標準，不符合申請資格，除非搬到較細的單位才獲批。