58間大型NGO下年起削資　狄志遠稱機構或減人手　憂損服務質量

《財政預算案》提出削減政府部門經常開支1%，獲社署撥款超過5,000萬的大型社福機構，於2025/26及2026/27年度，分別被削減2%和3%的開支，預計有58間機構受影響；至於另外119間獲撥款少於5,000萬元的小型社福機構，則暫時不受影響。



社福界立法會議員狄志遠今日（8日）在港台節目《千禧年代》表示，憂慮削減社福開支，會加劇基層市民的負擔同壓力，「擔心有更多家庭慘劇」，認為此舉對社福機構服務的質和量都會有負面影響。他稱社福開支與教育開支一樣重要，促政府再多考量介乎大型和小型之間的「中大型機構」，因其資源並沒有大型機構富裕，但處理的服務比小型機構多更多。他冀政府未來財赤過後，會把削減的開支還給社福界。



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教育開支無影響 稱社福服務同樣重要

除了寄養家庭津貼、低收入家庭津貼等弱勢人士的津貼，大型政府資助的社福機構在下2個年度，會被削減開支。社福界立法會議員狄志遠認為，政府資源要合理地分配，社福服務對社會十分重要，如現時照顧者壓力、精神問題等浮現，政府有責任為基層市民分擔基本生活所需，否則他「擔心有更多家庭慘劇」發生。

他解釋，社福機構被削減資助，難免要節流，或會刪減人手和工資，導致機構服務量和質素都降低。他續指，數年前政府都有削減對社福機構的金錢資助，結果發現機構的「發展力度都差咗」，他憂慮今次的削減都會有同類情況發生。

《財政預算案》沒有削減教育開支，他認為，反映政府覺得教育開支重要，不可減少資源，認為社福界與教育同樣重要，牽連著市民的方方面面。

「中大型機構」僅過削資線 難承受資源減壓力

他稱，現時大型機構儲備的25%，已不需再繳交給政府，但大機構未必等於有更豐富資源，因其負責更多的服務。如獲撥款5,003萬的「中大型機構」，剛好高於5,000萬的削資界線，但機構規模未至於可承受減少資助後的資源壓力，資源亦難以靈活調動。他促政府再「睇下盤數再傾」，多加考慮這些「中大型機構」，並在過渡完財赤後，將削減的津貼歸還給社福機構。