7.1金鐘衝突｜涉趁升旗禮向會展推進　4男管有頭盔眼罩否認暴動

有示威者於2019年7月1日早上，在金鐘龍匯道一帶聚集，並向舉行升旗禮的會展推進，與警方發生衝突。4名涉案男子否認1項暴動罪，案件今(12日)在區域法院開審。控方案情指，四名被告被捕後，被發現管有頭盔和眼罩等，其中兩名被告曾用雨傘戳警員。



4名被告分別為：周子瑋（37歲，項目主任）、戴嘉平（17歲，學生）、戴嘉正（17歲，學生）及袁恩霖（31歲，汽車技工）。他們被控於 2019 年 7 月 1 日，在香港演藝道、分域碼頭街、龍匯道及龍合街一帶，連同其他不知名人士參與暴動。

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示威者曾移除金屬欄桿

控方開案陳詞指，數百人於2019年7月1日早上5時許，在演藝道和龍匯道交界聚集，而警方則組成防線，並警告聚集人士離開。惟示威者仍和警員對峙，並移除金屬欄桿，用索帶綁成三角形，設置路障。

有示威者向警員投擲雞蛋及雨傘

於早上7時許，有示威者把欄桿障礙物推向警方，衝擊警方防線。警方的防線亦推進，和示威者發生衝突，示威者向警員投擲雞蛋、雨傘等，有人用雨傘施襲。其後，示威者退至龍匯道，警方防線推至夏慤道食水抽水站外。在驅散期間，袁恩霖在中信大廈外的龍匯道被制服。

周警誡下稱在場幫助受傷的人

示威者之後龍匯道在逗留，躲在傘陣後作掩護，有人向警員投擲煙霧餅和水樽等。警方其後再驅散，另三名被告在龍匯道被制服。周子瑋在警誡下指，在場幫助受傷的人；袁恩霖則指前一晚在立法會示威區參加追悼會，之後一直在附近逗留。警方於案發日早上驅散時，他未能及時撤退，最終被捕。

4人被捕時均有頭盔及眼罩等

控方案情續指，四名被告於被捕時，管有頭盔、眼罩、手套和口罩。此外，周子瑋於案發時護送其他示威者離開；戴嘉平和戴嘉正曾用雨傘戳警員，戴嘉正另和其他示威者拉欄桿障礙物；袁恩霖曾站在示威者防線前排，和警員對峙。

案件編號：DCCC 330/2022