以法國小眾手袋營造鬆弛感！7品牌推薦：Polène、LEMAIRE、Elleme

【法國巴黎｜小眾手袋品牌】到訪法國除了遊覽各個景點外﹐入手奢侈品亦是許多人的行程之一，但作為「四大時尚之都」之一的法國，其實還有不少設計獨特且質感精緻的小眾小眾手袋品牌，不僅不用擔心「撞款」問題，價格也更親民易入手！這次《01女生》為大家集合了多個讓法國女生也無法抗拒的小眾手袋品牌，包括Polène、Lemaire、Louvreuse等，一起來看看它們的魅力吧！



法國小眾手袋品牌1. Polène

數到法國小眾品牌，近年話題度最高的定必是Polène，品牌創立於2016年，至今僅8年就讓許多人認識到，也在法國手袋品牌佔一席位。Polène手袋都是以皮革打造，設計簡約實用，當中以Numéro Un和Béri 最為多人熟悉，手袋廓形大都是線條圓潤，再配上獨特的凹折，使手袋更加的與眾不同。

法國小眾手袋品牌1. Polène（IG@polene_paris）

法國小眾手袋品牌1. Polène（IG@polene_paris）

法國小眾手袋品牌2. LEMAIRE

LEMAIRE的創辦人之一Christophe Lemaire，在1991贏得ANDAM法國時尚大獎後不久就創立了品牌，雖然中間一度經歷停滯，但於2015年與妻子Sarah-Linh Tran一同重新找回品牌原有的特色，並正式更名為LEMAIRE，進入雙人設計師時代。品牌最標誌性的作品定必是「牛角包」Croissant單肩袋，先後出現於BLACKPINK Jennie和Jisoo的私服中，其簡約俐落的外型及實用性都讓人驚喜，更是詮釋出隨性的法式優雅。

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BLACKPINK Jennie新寵「牛角包」手袋（IG@jennierubyjane）

Jisoo 愛用的小眾品牌手袋Lemaire Black Large Croissant Bag（IG@sooyaaa__）

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法國小眾手袋品牌3. Elleme

Elleme是由法文的「Elle aime」所組成，有著「She loves」的意思，傳遞著每位女性都其獨特性和力量。品牌中的Baozi系列和DIMPLE系列手袋，一直是人氣熱賣款，前者以線性的皮革天然皺褶形成包子般的形態，獨特又具法式復古氣息；而後者則以揚起笑容時臉上的酒窩為靈感，生動有趣，都是讓人愛不釋手的款式。

法國小眾手袋品牌3. Elleme（IG@elleme）

法國小眾手袋品牌4. Louvreuse

假如喜歡CHANEL皮革質感的話可以選擇Louvreuse，它們是採用同一家皮革供應商，可較相宜的價格入手到高質的皮革手袋。此外，品牌手袋的設計亦是相當特別，以玩味的幾何造型配上大膽的用色，相當引人注目！其中就有CLEO系列手袋是以金字塔形狀呈現，OLGA系列就以圓柱體呈現出獨特的水桶袋，走在路上時完美不用擔心會「撞款」！

（IG@louvreuse）

法國小眾手袋品牌5. LÉO et VIOLETTE

LÉO et VIOLETTE是一對法國情侶Léo Dominguez和Violette Polchi，於2013年創立，品牌的理念是為顧客提供永恆、優雅而實用的手袋。此外，品牌還有一個特別之處是會公開手袋制作每一步的成本，包括皮革、五金、運輸等，非常公開透明以及尊重消費者。

法國小眾手袋品牌5. LÉO et VIOLETTE（IG@leoetviolette）

法國小眾手袋品牌6. Fleuron Paris

法國巴黎除了被稱為時尚之都，更有著花都的美譽，Fleuron Paris正正是以植物作靈感，以柔軟的皮革塑造出如花朵般的手袋。每一個手袋都有著柔和的輪廓和自然的曲線，其中品牌最具標誌性的SWANN系列，是以天鵝為靈感，將其優雅姿態融入設計，就如巴黎女生般的自信與優雅。

法國小眾手袋品牌6. Fleuron Paris（IG@soeur_paris）

法國小眾手袋品牌7. soeur

soeur在法文中是指「姐妹」，而品牌也正是由Domiille和Angélique Brion兩姊妹於2007年創立，翌年即於巴黎開第一間實體店，手袋風格以簡約帶點中性氣質，希望不論是甚麼年齡、性別和穿搭風格的人，都能用soeur的單品。其中SAUDADE BAG是備受歡迎的袋款之一，手袋是實用的水桶外型，備有百搭的黑色和棕色，讓大家可依據喜愛挑選。