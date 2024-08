Emily in Paris 4｜Lily Collins手袋盤點！小眾品牌締造色彩活力

《Emily in Paris》第4季現正熱播,由Lily Collins飾演的女主角Emily,每季造型都會引起熱話,並掀起搶購熱潮。今季亦不例外,她在劇中配帶各樣手袋,不僅有近195年歷史的意大利品牌,部分更為小眾品牌,為她打造出百變和時尚的形象。以下整理《Emily in Paris 4》中女主角所用的手袋款式,不知大家認為她最適合哪個造型呢?



關於Emily的衣櫥,總是像個「百寶袋」,成千上萬的手袋都能容下。她在第4集中,便將被喻為「意大利愛馬仕」、創辦逾195年的老字號DELVAUX手袋,放在餐廳吧台上,等待男友Gabriel過來。手袋造型經典,並以艷麗紅色襯托復古禮服,締造出典雅氣質。

除了名貴品牌,Emily亦會以小眾品牌,減輕經濟負擔,同時維持時尚和高雅的形象。在第4季的首集中,Emily與好友Mindy坐在餐廳外聊天時,她以kate spade new york手袋,襯搭鮮艷造型,以締造法式活力。不難發現兩人造型皆以紅、綠和白色為主,並綴以碎花圖案,可謂好姊妹心靈相通。

Emily in Paris 4|Lily Collins手袋盤點2. kate spade new york Manhattan Gingham Tweed Fabric Small Tote (IG@emilyinparis)

Emily造型愛以鮮艷色調,打造視覺衝撃效果,同時強調法式的色彩運用。像在第一集中,她以紅色襯衫,配搭紅白直紋西裝外套,加上闊邊帽打造悠閒感,莊重得來展現閒適感覺。為平衡整體色調,她亦選擇結合瑞士奢華及意大利工藝的Thaden手袋,以圓滑的牛角包外形,增添可愛玩味。

Emily in Paris 4|Lily Collins手袋盤點3. Thaden The Little Rocket Bag (《Emily in Paris》劇照)