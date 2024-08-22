Emily in Paris 4｜Lily Collins手袋盤點！小眾品牌締造色彩活力

《Emily in Paris》第4季現正熱播，由Lily Collins飾演的女主角Emily，每季造型都會引起熱話，並掀起搶購熱潮。今季亦不例外，她在劇中配帶各樣手袋，不僅有近195年歷史的意大利品牌，部分更為小眾品牌，為她打造出百變和時尚的形象。以下整理《Emily in Paris 4》中女主角所用的手袋款式，不知大家認為她最適合哪個造型呢？



Emily in Paris 4｜Lily Collins手袋盤點1. DELVAUX Brillant Toy Box Calf Velvet

關於Emily的衣櫥，總是像個「百寶袋」，成千上萬的手袋都能容下。她在第4集中，便將被喻為「意大利愛馬仕」、創辦逾195年的老字號DELVAUX手袋，放在餐廳吧台上，等待男友Gabriel過來。手袋造型經典，並以艷麗紅色襯托復古禮服，締造出典雅氣質。

Emily in Paris 4｜Lily Collins手袋盤點1. DELVAUX Brillant Toy Box Calf Velvet (IG@emilyinparis)

Emily in Paris 4｜Lily Collins手袋盤點2. kate spade new york Manhattan Gingham Tweed Fabric Small Tote US$279 (約HK$2174.4)

除了名貴品牌，Emily亦會以小眾品牌，減輕經濟負擔，同時維持時尚和高雅的形象。在第4季的首集中，Emily與好友Mindy坐在餐廳外聊天時，她以kate spade new york手袋，襯搭鮮艷造型，以締造法式活力。不難發現兩人造型皆以紅、綠和白色為主，並綴以碎花圖案，可謂好姊妹心靈相通。

Emily in Paris 4｜Lily Collins手袋盤點2. kate spade new york Manhattan Gingham Tweed Fabric Small Tote (IG@emilyinparis)

Emily in Paris 4｜Lily Collins手袋盤點3. Thaden The Little Rocket Bag US1,450 (約HK$11,300.6)

Emily造型愛以鮮艷色調，打造視覺衝撃效果，同時強調法式的色彩運用。像在第一集中，她以紅色襯衫，配搭紅白直紋西裝外套，加上闊邊帽打造悠閒感，莊重得來展現閒適感覺。為平衡整體色調，她亦選擇結合瑞士奢華及意大利工藝的Thaden手袋，以圓滑的牛角包外形，增添可愛玩味。

Emily in Paris 4｜Lily Collins手袋盤點3. Thaden The Little Rocket Bag (《Emily in Paris》劇照)

Emily in Paris 4｜Lily Collins手袋盤點4. Silvia Tcherassi Toblach Bag US$490 (約HK$3818.8)

近年流行同色穿搭，並以多種深淺調和花紋，打造出層次感。就像Emily的這套黃色造型，以荷葉邊襯衫搭直間短褲，外面穿上亮面oversize大衣，展現出活力的英倫風格。她選擇哥倫比亞設計師品牌Silvia Tcherassi的hobo迷你手袋，上綴以菱格紋縫紉線條，下方亦以彩色流蘇設計，增添時尚感覺，同散發隨性魅力。

Emily in Paris 4｜Lily Collins手袋盤點4. Silvia Tcherassi Toblach Bag (IG@emilyinparis)

Emily in Paris 4｜Lily Collins手袋盤點5. Pierre Hardy Alpha Bag 約HK$6,700

另一個經典時尚的襯搭，便是她穿貴族藍色西裝，配搭Pierre Hardy的手袋，打造出俐落和強勢的感覺，非常適合其事業型女生的形象。手袋的色調襯搭，可以減輕沉悶感，同時保持整體的和諧氛圍，加上運用粗線條，增加立體輪廓，可以締造時尚魅力。

Emily in Paris 4｜Lily Collins手袋盤點5. Pierre Hardy Alpha Bag (IG@emilyinparis)

Emily in Paris 4｜Lily Collins手袋盤點6. Vivienne Westwood 心形迷你手袋

在浪漫約會中，Emily打扮較為甜美，會穿英倫格紋大衣，配搭髮髺打造優雅魅力，而大衣上的fringe設計，亦增添浪漫和知性感覺。她亦選擇Vivienne Westwood的心形手袋，提升甜美氛圍，加上格紋圖案，為整體打造層次魅力。

Emily in Paris 4｜Lily Collins手袋盤點6. Vivienne Westwood 心形迷你手袋 (IG@netflix)

Emily in Paris 4｜Lily Collins手袋盤點7. OZIAS The Panther 590歐元（約HK$5,113）

較經典的法式穿搭，還有這個造型！Emily以白底格紋恤衫搭黑底花卉圖案領帶，打造強烈的對比感，再加上紅色長身大衣，看來搶眼和優雅。她頭上的黑色貝雷帽，亦為她增添法式魅力，而她配帶的巴黎品牌OZIAS黑色手袋，則能平衡整體色調。