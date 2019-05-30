【涼鞋穿搭】夏日良伴四個日常配搭示範　清涼舒適、修飾腿部線條

你喜歡穿涼鞋嗎？記得幾年前很流行所謂的「羅馬鞋」，許多人一定覺得，那種的鞋子很難駕馭，也許是自認為腿型不夠好看，也有可能是因為不曉得怎麼搭才不會顯得突兀。 但，最近天氣氛熱，鞋櫃裡真的不能缺少涼鞋啊！其實，只要選對鞋款再加入日常衣著的搭配中，就能穿出清新舒適、時尚迷人的夏日風采喔！

1. 連身裙：展現女人味

在炎炎夏日裡，身為女生能夠穿著清爽的連身裙，是件開心且幸福的事，配上變化多端、顏色豐富的涼鞋，每個人都能找到最能代表自我風格的款式，不論是和男朋友約會或是出門逛街都很適合，選擇有點層次、綁帶、人字等設計，並以平底或有點跟的楔型鞋為主，修飾腿部線條，更是女人味十足。

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2. 牛仔褲：就是百搭

如果你屬於懶人一族，不想花太多時間思考搭配方式的話，牛仔褲就是一個很好的選擇。

利用簡潔的羅馬鞋款式，以不同的材質呈現的涼鞋，表現多元的自己，並留出一點腳踝增加比例，腳趾再擦上指甲油，立刻時尚感爆發。編輯特別喜歡一些金屬色的設計，不僅有「Bling Bling」的感覺，又能襯膚色顯白呢！

3. 短裙：造就好比例

除了前面提到的洋裝之外，夏天也有不少人喜歡穿迷你裙，露出修長的美腿。

這邊有一個技巧是，穿短裙時若要搭配涼鞋，最好選擇有跟的設計會比較好喔！其一是能拉長身高比例變好，其二是如果選擇平底涼鞋就缺少了一點正式、禮貌的感覺，大家可以自行斟酌看看。

4. 闊腳褲：率性又帥氣

最後，當然不得不提近幾年超流行的闊腳褲。

令人意外的是，闊腳褲搭上涼鞋也是意外地好看！不過，這邊涼鞋的款式就比較適合以有點高度的平底為主，並以較粗的線條設計為主體，呈現自然俐落的時尚感。另外，闊腳褲的長度也不要太長，大概 8、9 分能露出一截腳踝就可以囉！

涼鞋真的是春夏不可或缺的單品，利用一些日常的穿著，不必特別花時間和心思，就能穿出好看時尚的搭配。還不趕快拿出鞋櫃中的涼鞋，今天就讓腳趾出來透透氣吧！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】