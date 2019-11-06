凱特改造Alexander Mcqueen舊衣新著　影后同一禮服穿7次形象新鮮

對於名人來說，出席活動時穿起的衣飾品牌就是身份的象徵，因而甚少重複穿著同一套禮服。隨著近年環保意識的興起，不少時尚名人都響應舊衣重穿的概念，此舉除了能凸顯自身的穿搭風格，還是一種自信的表現。

張家輝穿起十年前的舊衣出席電影《催眠．裁決》的宣傳活動（VCG）

張家輝近日以一身粉藍造型出席電影《催眠．裁決》的宣傳活動，並分享十年前曾穿著同一套西裝出席電台頒獎禮，他認為舊衣重穿是環保也是美德。除了張家輝，不少荷里活女星也不忌諱與過去的自己「撞衫」，重複以同一套的紅地毯造型亮相。而英國王室的公爵夫人凱特更是舊衣重穿的表表者，即使多次穿著同一件衣服仍備受網民追捧。

Cate Blanchett：以同一條Armani Privé黑色蕾絲禮服出席兩大國際盛事

Cate Blanchett以同一條Armani Privé黑色蕾絲禮服出席兩大國際盛事：2014年金球獎頒獎典禮（左）；2018年康城影展（右）（Getty Images）

同一條Armani Privé黑色蕾絲禮服見證著Cate Blanchett於2014年金球獎頒獎典禮中奪得最佳女主角獎，與2018年康城影展中擔任評審主席。這位《魔戒》的精靈女王以同一樣的禮服出席兩大國際盛事，希望藉此帶動Green Carpet Challenge舊衣重穿的風潮。當被媒體問及穿舊衣的原因時，熱愛環保的Cate Blanchett表示堆填區裡堆滿了從高級時裝到T Shirt種種不必要的浪費，並呼籲大眾關注可持續性的生活方式。

Helen Mirren：曝光率高達七次的Dolce & Gabbana印花禮服

Helen Mirren於2013年出席The Prince's Trust Awards時已是第三次穿上這條Dolce & Gabbana禮服，她穿上整套套裝，配上珍珠頸鏈相尚高貴。（Getty Images）

曾飾演英女王的奧斯卡影后Helen Mirren特別鐘情這條Dolce & Gabbana禮服，並於2012至2015年間多次穿著這禮服達7次。她更試過以同樣造型出席只相隔兩天紅地毯盛事，禮服的曝光率極高。舊衣重穿考驗穿搭者的時尚本領，Helen Mirren卻能利用同一條裙子襯搭出多種不同的風格。她每次都會配襯不同的外套與飾品，加上手袋與高跟鞋打造出永不重複的造型。

【按圖看】Helen Mirren如何以同一件Dolce & Gabbana禮服穿出不同形象：

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Kate Middleton：比舊衣重穿更高層次的舊衣改造

凱特把Alexander Mcqueen印花禮服改造，從露肩款式改成帶袖的方領設計。（Getty Images）

公爵夫人凱特的穿衣之道一向大獲好評，所穿戴的親民服飾都會成為女生的熱話。凱特一向喜歡舊衣重穿，在2018年參與哈里王子與梅根的婚禮時，她所穿的Alexander McQueen連身裙早已於2015年夏洛特公主的洗禮儀式與2016年皇家軍隊閱兵儀式（Trooping The Colour）中兩次亮相，每次造型均悉心配襯了不同的禮帽與高跟鞋，事隔三年重穿舊衣，連身裙款式依然高貴不過時。

凱特更把舊衣新著，在把一條曾於2017年出席英國電影學院獎（BAFTA）穿著的Alexander Mcqueen印花禮服改造，從露肩款式改成帶袖的方領設計，出席倫敦國家肖像藝廊（National Portrait Gallery）舉辦的Portrait Gala慈善晚宴，更具典雅氣質。