日本師奶善用同一單品襯多個look　嬌小身形輕鬆駕馭Zara式返工裝

近來早晚極大溫差的天氣，每天都幾乎要站在衣櫃前至少數分鐘才想到當天的衣着。然而，日本的天氣亦時常有着10度以上的溫度相距，故日本女生的穿搭打扮也絕對適合作參考之用。

日本女生Maki善於穿搭，亦開設時裝網店。(mtmmaki@Instagram)

Maki是一名日本媽媽，開設了兩間時裝網店，一間售賣女性服裝，而另一間則出售嬰兒、小童服飾，故對於挑選時裝可謂有一定的眼光。亦因為她經營時裝生意的關係，對於自身的穿衣風格亦不會求其，絕不會像大家心目中的「師奶」一樣。

日本女生大多愛鬆身打扮，甚或是傾向舒適無印風的連身裙，不過Maki並非如此，她的打扮舒適之餘亦不會讓人感覺過份休閒，更適合一般上班女生參考。然而，Maki的衣着技巧也能應用於這天氣。只要跟着她的打扮，或許每天早上就能睡多一回了。

針織外套

針織外套是現時這天氣不能沒有的單品。(mtmmaki@Instagram)

針織外套是這乍暖還寒天氣必備的單品，將針織外套放於手袋內，早上與傍晚下班回家的時份穿上就能即時帶來保暖效果。不過卻並不是每個女生也愛大容量手袋，而即使針織外套傾向薄身，放於細手袋中也難避免令袋身「脹起」的情況。這時候，便能好像Maki一樣，將針織外套直接披於肩上，又或是將外套披於肩上後再於前方打結，這樣又能抵擋寒風，也不會輕易脫落。另一方法，也可將針織外套先對摺或捲合，以圍巾的方式使用。即使內在衣着只是T-Shirt配牛仔褲，一件針織外套就能提升造型感。

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前短後長恤衫

前短後長剪裁恤衫，可換來一衫幾着效果。(mtmmaki@Instagram)

另一項上班族女生不得不缺的是恤衫，恤衫除了可應用於多個場合，增加莊重感，也極為百搭，無論是搭襯西裝直腳褲，還是牛仔褲也相當得宜，襯出不一樣的感覺。

除喜歡帶有細節設計的恤衫款式，Maki傾向選擇闊身、前短後長的剪裁款式搭配Skinny Jeans、高跟鞋，隨性又有一種微微的知性氣息。比起普通剪裁的恤衫，前短後長剪裁讓本身打扮略添造型感外，穿着方法亦較為多變。可如Maki一樣，選擇正常方式穿着，也可將恤衫正面攝進下身服裝內，變相能夠呈現腰身，更修飾下身比例。當然，將整件恤衫攝於下身衣服也是另一個穿着方式，換來一衫幾着的效果。

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多層次穿搭

Maki選擇在內搭上衣外加上針織背心。(mtmmaki@Instagram)

流行的洋蔥式穿法當然是一種成功保暖的穿搭方式，選擇薄身的內搭上衣，再穿上一件大衣，方便感到和暖的時候隨時隨地把外套脫掉。不過，大概這方法未必適合於現時剛轉涼的階段，這時份的天氣還是以多層次方式穿搭比較合宜。例如是薄身上衣搭配連身裙；如果天氣寒冷，也可先內穿上恤衫再加一件衛衣或毛衣。

而Maki其中一個襯法，就是選擇在內搭上衣外加上針織背心，形成層次感，配上直腳褲、Loafers，簡約又時尚。而不喜愛穿褲裝的女生也可選擇搭配直身半身裙，帶來另一種截然不同的造型。