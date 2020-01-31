149cm女生同色穿搭視覺增高　高腰闊褲配這單品　假長腿顯高10cm？

嬌小女生總會羡慕身高長得高的女生容易搭配服裝，不過其實只要透過服裝款式與剪裁掌握好的比例，也能在視覺上進行後天增高，就如只有身高149cm的台灣女生Syri。

Syri現居於韓國首爾，平日喜歡透過YouTube分享她的生活，介紹韓國的好去處、生活小物等，亦有分享她的穿搭技巧，講述如何讓自己看起來像長高了10cm一樣的搭配方法，絕對值得嬌小女生參考。

台灣女生Syri只有149cm高，但從照片看起來完全不像。(syrinxcat@Instagram)

增高技巧一：高腰闊褲

Syri喜歡以闊褲打造增高效果。(syrinxcat@Instagram)

別以為闊褲會令外觀看起來又胖又矮而避開穿着，其實闊褲才是容易打造模特兒身高的單品呢，就如Syri大部份時間都會選擇能夠修飾身形比例、顯腿長的高腰闊褲，關鍵是配合深色貼身上衣，以及將上衣攝進褲內，突顯褲形以達至假長腿效果，進階的話配一條深色皮帶顯出腰線瞬間增高，更有顯瘦效果。

另外，建議大家可從剪裁入手，挑選挺身的西裝材質，亦可選擇同樣不容易變形的牛仔布料；如果想要襯出最佳的增高效果，可選擇八分或九分長度，露出腳踝肌膚，也能營造高個子的視覺效果。

+ 3 + 2

日本4大貼地IG教增高、減齡穿搭 Uniqlo、GU大地色系出現率奇高

日本師奶善用同一單品襯多個look 嬌小身形輕鬆駕馭Zara式返工裝

增高技巧二：套裝／同色系穿搭

同色系穿搭時常都會出現於Syri身上。(syrinxcat@Instagram)

同色系組合的搭配方法，一向都是增高的好幫手，只要從頭到腳都是同色系的服裝，就能在視覺上延長下半身比例，亦能令整體造型更俐落。比起冷色調，Syri傾向選擇大地色與淺色系服裝，營造溫柔感之餘，看起來也能更高挑。如果你不擅長搭配或是懶惰的話，也可像Syri一樣，選擇套裝的服裝，瞬間也能拉長身形比例。

+ 4 + 3 + 2

增高技巧三：不規則剪裁

避免選擇過於花巧、具太多細節設計的款式，也可減低累贅感。(syrinxcat@Instagram)

Syri會穿着短裙、短襪襯上一對小白鞋，無疑能帶出青春感與拉長腿部比例，不過並不是每個女生也喜歡穿上短裙，要是你也是其中之一，或可試試長度於小腿位置的裙款。公認能打造顯高又能修飾身形的直身剪裁當然是不錯的選擇，但開衩、不規則剪裁的款式都同樣能達到相同效果，配上輕盈的雪紡材質，以及避免選擇過於花巧、具太多細節設計的款式，也可減低累贅感，更顯身形高挑。