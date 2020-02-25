即使韓劇《愛的迫降》於上周日（16/2）已播出大結局，但話題仍然未有回落的趨勢：玄彬與孫藝珍的互動、孫藝珍穿搭等，都持續引起討論。孫藝珍於劇內幾乎每件服裝均是來自名牌，那鞋款又會是選擇奢華品牌的出品嗎？

【按圖回顧】《愛的迫降》的劇照，這些畫面你又記得嗎？

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觀看《愛的迫降》，女生除了代入孫藝珍與玄彬的浪漫愛情故事，亦基於孫藝珍的角色為大財團繼承人，故造型相當奢華萬分，名牌服裝與手袋不停出場，觀看劇情的同時更像是欣賞了一場精彩的時裝騷。但其實除了服裝、手袋，孫藝珍所穿的鞋款亦值得大家留意。

Manolo Blahnik Maysale Crepe de Chine Jewel Buckled Mules

孫藝珍於劇集《愛的迫降》選擇西班牙品牌Manolo Blahnik的鞋履：Maysale Crepe de Chine Jewel Buckled Mules；HK$9,995（《愛的迫降》劇照）

不單選擇奢華服裝，孫藝珍於劇集《愛的迫降》中的居家造型也一絲不苟，就連拖鞋也要選擇西班牙鞋履品牌Manolo Blahnik。設計師Manolo Blahnik於1972年成立同名品牌，設計簡約而華麗，鞋履亦以傳統手工方式製造，更因電影《Sex and the City》以品牌Hangishi高跟鞋款代替求婚戒指一幕而大受女生歡迎，成為每位女生夢寐以求的單品。

孫藝珍於劇內所穿的是Maysale款，屬於品牌的長青款式。米白色的Mules鞋面上綴有帶水鑽的方形鞋扣，讓其感覺更奢華高貴；而剪裁設計方面，也一貫品牌流線型的剪裁以修飾腳型，加上微低跟設計亦可拉長腿部比例。Maysale於香港官網售HK$9,995，無論是價錢還是它的款式設計均十分適合孫藝珍於劇內的身份。

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雖然孫藝珍所穿的鞋款外形美觀，又方便配襯不同造型，但卻不是每個女生都鍾情於高跟款式，同時亦未必能負擔得起昂貴的價格；如果你是愛好波鞋、又想以親民價就能打造出孫藝珍造型的話，不妨參考一下她於劇中另外兩款的鞋款？

Rachel Cox Sneakers Leah

孫藝珍選擇了韓國小眾品牌Rachel Cox的鞋履；KRW168,000（約HK$1,074）（《愛的迫降》劇照）

孫藝珍在劇內因滑翔傘運動，意外降落於北韓後的造型外觀上變得樸素，減少了女強人的感覺，而其中一個粉色針織冷外套配連身裙造型則選擇了韓國小眾品牌Rachel Cox的鞋履。2009年創立的Rachel Cox，鞋款款式多元化，高跟鞋、涼鞋，以至休閒鞋款均有提供，主打簡約、同時著重於搭帶與鞋跟的細節位設計，品牌的出品亦於不少韓劇中出現過。

而是次孫藝珍所穿的款式為Sneakers Leah，價格為KRW168,000（約HK$1,074）。全白色的設計甚為百搭，能夠配襯不同風格與顏色的服裝，配上焦糖色的厚底設計，不但減少款式的單調感，亦能偷偷帶有修飾腳形以及增高的效果。即使你未必喜歡如孫藝珍於劇內配襯裙款的造型，也可選擇以牛仔褲作搭配，同樣感覺素雅清新，又不失特色。

Adidas Originals Falcon

孫藝珍於《愛的迫降》中亦穿過Adidas Originals Falcon；HK$899（《愛的迫降》劇照）

同樣鍾情於小白鞋，不過卻愛運動打扮的女生，也可選擇孫藝珍於劇內穿過的Adidas Originals Falcon。雖然Dad Sneakers的外形予人笨重感，更容易顯胖，但只要運用小技巧就能將情況完全扭轉，例如配合Oversize服裝、短裙、短褲，都能中和累贅的感覺，令外觀變得更輕盈；同時，可配襯七分或九分長度的長褲，剛好露出腳踝部份，亦能顯出骨感，帶來顯瘦的視覺效果。加上，孫藝珍所穿的款式於官方網站售HK$899，如此親民的價格絕對值得小資女入手。