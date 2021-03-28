春夏穿搭｜5款法國女人愛用簡約單品推介　輕鬆配襯出法式時尚

撰文： WIW-Women In Work 最後更新日期： 2021-03-28 07:02

不得不承認，遵行「Less Is More」守則的法式時尚就是現在正流行的風潮，最近天氣開始逐漸回暖，可見陽光充沛的春夏季要來了！現在就為大家介紹 5 款法國女人在春夏愛用的時尚單品，一同跟隨 French Style 吧！

1. Denim On Denim

牛仔丹寧單品當然是法式時尚的不敗單品，牛仔褲不止是白襯衫的好友，其實更是牛仔裇衫的閨蜜呢。在同色調及深淺的 Denim On Denim 造型十分容易駕馭，但也會有過於穩陣及沉悶的感覺，不妨利用具有荷花領、特色洗水等細節重點的裇衫，或是裇衫跟牛仔褲的長度對比，配搭出時尚又搶眼的造型。

2. 直腳牛仔褲 Mom Jeans

相信大家都知道前年的五分單車短褲，由初春到晚秋都不停出現在 Fashionista 的穿搭街拍中，但去年雖然依舊不退流行，但因為春夏流行更具正式感的造型，因此牛仔褲潮流還是回歸到人人的衣櫥裡都擁有的直腳牛仔褲 Mom Jeans。配上短跟高跟鞋及稍微寬鬆的西裝外套，輕鬆的就可完成兼具知性美及休閒感的造型。

3. 合身版型 Trench Coat

各位，是時候將衣櫥裡的乾濕褸拿出來了！天氣再熱一點就來不及穿了！近年不少品牌都將 trench coat 加以變奏，如改成寬鬆的版型或是加入鮮豔的顏色，但這些設計都會令人更快生厭。以可持續時尚來說，傳統的合身版型，及中性色調如卡其色、米色、灰色、藍色，會更適合也更容易配搭。

4. 燈籠袖上衣

法式時尚著重衣物的舒適程度，而燈籠袖上衣就是其中一款兼備舒適感及時尚感的單品。而絲絹質感的裇衫是燈籠袖的超配選擇，穿起後令造型瞬間添上法國女人的休閒優雅感覺，同時十分大方得體，無論出席正式場合還是簡單約會都適合。Balloon sleeves 不止出現在上衣，在不少短版外套上也可以看到它的蹤影，一樣易搭又時尚，因此成為時尚達人 Chriselle Lim 的愛用品。

5. Tube Top

最後一款就是 Tube Top 上衣，西裝外套是法式時尚造型經常出現的單品，但在炎熱的夏天，不能每天都穿 Tee Shirt 再穿外套，因此微性感的 Tube top 是很多法國女人當作打底的衣物。同是打底衣，為什麼她們會覺得 Tube Top 比背心好呢？這是因為平領的 Tube Top 更具俐落感，也可讓造型重點變回外套上，不但時尚感滿滿同時不會過於暴露。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】