亞洲女生普遍都屬於啤梨身形，身體上大部分脂肪肥肉都集中在臀胯和大腿上，有時候也礙於這樣的身材限制，不能隨心所欲挑選自己喜歡的服裝。但其實女生們只需要好好認清自己的身材，用心擺脫自己平日的穿搭謬誤和運用「藏肉心機」，便可輕鬆穿出既時尚又顯瘦非常的穿搭。

其實面對上窄下寬的啤梨身形，只需要懂得穿搭技巧便可以穿得十分顯瘦 (spriing____@IG)

面對上窄下寬的啤梨身形，真是很難挑選衣服嗎？屬於下身肥胖的女生擔心如果衣服配搭沒有選好的話，很容易曝露寬臀。但其實她們的上身一般擁有不錯的曲線美，有時只需要學懂穿搭方法，多些展現上半身的纖細也可以帶出誘人和偽窈窕的視覺效果。

近日，一位同屬啤梨身形的台灣網紅春春，便在網上拍片傳授數種適合下臀胯較為肥胖的女生穿搭術，不同造型除了是舒適自在且簡單得來帶點時尚風格外，網紅春春更總結「偽窈窕」的穿搭小心機是全靠：「寬腰合高透」這五個字的口訣。

「偽窈窕」技巧一：寬+A

寬鬆的上衣配上「非常A字」剪裁的連衣裙，可輕易穿出顯瘦感 (I’m Spring@YouTube)

台灣網紅春春強烈建議如果下半身是較為有肉地的女生，衣櫃裏最需要便是入手圖中的「非常A字」剪裁的連衣裙或是背心長裙，喜歡較為淑女一點的可以選擇款式較為洋氣的連衣裙。「非常A字」剪裁的吊帶背心裙可輕鬆穿出多層次的配搭，顯瘦遮蓋肥肉。

「寬+A+長」的偽窈窕穿搭技巧適合一些愛穿長裙的肉肉女生 (I’m Spring@YouTube)

另外，台灣網紅春春也分享到一個「寬+A+長」的偽窈窕穿搭技巧，與「寬+A」技巧甚為類近，輕鬆穿出瘦削的腰肢。「寬+A+長」穿搭術需要一件A型剪裁的半身配襯單品和寬鬆款上衣，但這次的A款單品便需挑選一件半身款長裙或中長裙，但謹記不要選緊貼腰臀的裙子，建議比起平日買大一個尺寸，讓小腹位置的修飾效果更為強烈，非常顯瘦，如想突顯造型不同感覺，也可隨意配上布袋或穿上簡約的帆布鞋亦可。

+ 10 + 9 + 8

「偽窈窕」技巧二：寬+合

寬+合的穿搭技巧不會過份顯出「五五身」問題 (I’m Spring@YouTube)

寬鬆款上衣可配合身款的西裝褲，將寬鬆的上衣收進西裝褲內，讓身材比例看起來更好，也不會過份顯出「五五身」問題。網紅春春更提到如果想要穿得比較休閒的話，可配上一對黑色帆布鞋和揹上素色手袋亦可。另外，其實部分啤梨身形的女生，帶有肚腩，如果穿上合身上衣配較為緊身的長褲時，肚腩很易擠出來，連帶呼吸也覺焗促，所以一件寬鬆的上衣配上合身的褲子便可輕鬆打造瘦削的感覺。

+ 4 + 3 + 2

「偽窈窕」技巧三：寬+寬(+腰)

一件「Oversized」的上衣可配上百褶裙子，便可以創造出層次感 (I’m Spring@YouTube)

「Oversized」的穿搭單品也許是每個肉肉女生的福音，一件「Oversized」的上衣可配上百褶裙子，便可輕鬆創造出層次感。穿搭同一色系的單品其實也可以營造出瘦身的視覺效果，網紅春春提到關鍵元素便是運用不同材質的單品作為搭配，為同色系的衣着帶來不一樣的感覺，例如：白色棉質上衣配以絲質的百褶裙子等，再穿上米白厚底鞋，為整體的造型帶多點份量感。如想下身看起來更修長的話，可選出在腰間加上腰帶來提高腿長比例。

+ 4 + 3 + 2

「偽窈窕」技巧四：透+高

透+高是一個不錯的穿搭技巧 (I’m Spring@YouTube)

這個穿搭技巧主要靠一件透視上衣，佈裏配上短款的貼身打底上衣，喜歡性感一點的女生可以選擇屬內衣款的上衣，下身便可以選擇高腰款的褲子。台灣網紅春春指出可自由選擇將襯衫收入褲子，因為上衣有微透效果，在外面看起來還是看到有很高的腰線。若外套沒有透視元素亦可，最好便是運用短款貼身上衣來營造「大長腿」的視覺觀感。

資料來源：I’m Spring